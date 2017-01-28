?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetFacebook Ve Zenimax Arasındaki Dava 6 Milyar Dolar Büyüklüğünde

Facebook ve Zenimax Arasındaki Dava 6 Milyar Dolar Büyüklüğünde

oculus rift zenimax dava

Haftalar önce başlayan Oculus Rift’in bazı teknolojilerinin çalıntı olduğu iddiası üzerine açılan davanın yakında sonuçlanacağı açıkladı. Davayı açan ZeniMax de, Facebook’un satın aldığı Oculus Rift’ten 6 milyar dolar istediği ortaya çıktı.

Zenimax'ın iddiasına göre VR sistemini geliştiren Carmack'ın ta kendisi imiş. John Carmak daha sonra Oculus şirketi ile yaptığı anlaşma gereği burada CTO olarak çalışmak üzere el sıkışmış. Bu noktada Zenimax'ın dava konusu da çetrefilleşiyor. İddiaya göre Carmack, Oculus ile yaptığı anlaşmanın akabinde VR teknolojisinin altyapısını da beraberinde götürdü. Yani iddia makamı, Carmack'ın id Software'de çalışırken, fikri mülkiyet hakları kendilerine ait olan teknolojiyi Oculus'la paylaştığını, şirketten ayrıldığında teknolojiyi Oculus'a götürdüğünü savunuyordu.

Dava süreci devam eden bu iddia için bugün gerçekleştirilen celsede Zenimax, Texas Mahkemesi jürisinden 6 milyar dolarlık bir tazminat istedi. Bununla da sınırlı kalmayan şirket, Oculus’un CTO’su John Carmack’tan 101.4 milyon dolar, Palmer Luckey’den 206 milyon dolar ve Oculus’un CEO’su Brendan Iribe’dan da 427 milyon dolar tazminat istedi.

Zenimax’ın iddiasına göre Luckey ve Carmack bir araya gelmesiydi bugün sanal gerçeklik başlığı fikrini hiç göremeyecektik. Fakat bu birleşme, Carmack hala Zenimax için çalışırken geliştiği için Zenimax’ın da bu fikri mülkiyette hakkı var. Bu sebeple Oculus’un ve diğer tüm çalışanların çeşitli tazminatları ödemesi gerekiyor.

Facebook tarafından milyarlarca dolar ödenerek satın alınan Oculus, halihazırda sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu davanın ise önümüzdeki hafta itibarıyla sonuçlanması düşünülüyor. 

Zuckerberg, Oculus Teknolojisinin Çalıntı Olduğu İddiası ile Mahkemede

Editöre Yaz:
Yazar: - 28.01.2017

Facebook ve Zenimax Arasındaki Dava 6 Milyar Dolar Büyüklüğünde İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

WhatsApp'a Yeni Özellikler Eklenmesi Gündemde WhatsApp'a Yeni Özellikler Eklenmesi Gündemde WhatsApp, son zamanlarda uygulamaya eklediği yeni özelliklere bir başkasını daha eklemeye hazırlanırken, gündemde uygulamaya geleceği iddia edilen…
Trump'ın Açıklamalarından Sonra Google Tatildeki Çalışanlarını Geri Çağırdı Trump'ın Açıklamalarından Sonra Google Tatildeki Çalışanlarını Geri ÇağırdıYaklaşık bir hafta önce göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, yedi müslüman ülkenin ismini zikrederek, bu ülkelerden gelenlerin hiçbir… Windows 10 Oyun Modu Dağıtılmaya Başladı Windows 10 Oyun Modu Dağıtılmaya BaşladıEğer bir PC oyuncusuysanız ve Windows Insider kullanıcısı değilseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Microsoft'un test kullanıcıları için yayınladığı…
GTA'nın Eski Patronundan Yeni Oyun: Eveywhere Mannequin Challange Çılgınlığına Bir Yenisi de İstanbul Metro'dan Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten