Facebook ve Zenimax Arasındaki Dava 6 Milyar Dolar Büyüklüğünde

Haftalar önce başlayan Oculus Rift’in bazı teknolojilerinin çalıntı olduğu iddiası üzerine açılan davanın yakında sonuçlanacağı açıkladı. Davayı açan ZeniMax de, Facebook’un satın aldığı Oculus Rift’ten 6 milyar dolar istediği ortaya çıktı.

Zenimax'ın iddiasına göre VR sistemini geliştiren Carmack'ın ta kendisi imiş. John Carmak daha sonra Oculus şirketi ile yaptığı anlaşma gereği burada CTO olarak çalışmak üzere el sıkışmış. Bu noktada Zenimax'ın dava konusu da çetrefilleşiyor. İddiaya göre Carmack, Oculus ile yaptığı anlaşmanın akabinde VR teknolojisinin altyapısını da beraberinde götürdü. Yani iddia makamı, Carmack'ın id Software'de çalışırken, fikri mülkiyet hakları kendilerine ait olan teknolojiyi Oculus'la paylaştığını, şirketten ayrıldığında teknolojiyi Oculus'a götürdüğünü savunuyordu.

Dava süreci devam eden bu iddia için bugün gerçekleştirilen celsede Zenimax, Texas Mahkemesi jürisinden 6 milyar dolarlık bir tazminat istedi. Bununla da sınırlı kalmayan şirket, Oculus’un CTO’su John Carmack’tan 101.4 milyon dolar, Palmer Luckey’den 206 milyon dolar ve Oculus’un CEO’su Brendan Iribe’dan da 427 milyon dolar tazminat istedi.

Zenimax’ın iddiasına göre Luckey ve Carmack bir araya gelmesiydi bugün sanal gerçeklik başlığı fikrini hiç göremeyecektik. Fakat bu birleşme, Carmack hala Zenimax için çalışırken geliştiği için Zenimax’ın da bu fikri mülkiyette hakkı var. Bu sebeple Oculus’un ve diğer tüm çalışanların çeşitli tazminatları ödemesi gerekiyor.

Facebook tarafından milyarlarca dolar ödenerek satın alınan Oculus, halihazırda sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu davanın ise önümüzdeki hafta itibarıyla sonuçlanması düşünülüyor.

Zuckerberg, Oculus Teknolojisinin Çalıntı Olduğu İddiası ile Mahkemede