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Facebook, Videoları Telefona İndirme Özelliğini Test Ediyor

Facebook, Videoları Telefona Kaydetme Özelliğini Test Ediyor

Eğer Facebook Android uygulamasını kullanıyorsanız ve mobil internet bağlantınızın kotalı olmasından ötürü videoları seyredememekten şikayetçiyseniz Facebook tarafından belli kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni Facebook video indirme özelliği hoşunuza gidebilir. Daha önceden Facebook videoları kaydetme özelliğini kullanıma açmıştı. Fakat bu sistemde sadece videonun bağlantısı kaydediliyordu; yani internet bağlantınız olmadığında videoyu seyredemiyordunuz. Yeni özellik ise bize videoları çevrimdışı izleyebilme imkanı sunacak. Bu sayede videoları WiFi bağlantısına sahipken indirip, yolculuklar gibi internet bağlantımızın olmadığı durumlarda izleyebileceğiz.

Facebook video indirme özelliği belli sınırlamalara sahip olacak gibi görünüyor. Bazı kullanıcılarda uygulamayı güncellemeden, yani sunucu tarafından yapılan değişiklik ile ortaya çıkan bu özellik uygulama ayarları altında görülebiliyor:

Facebook, Videoları Telefona Kaydetme Özelliğini Test Ediyor

Görüleceği üzere Facebook sadece "bazı" videoların mobil internet kullanılmadan izlenmesine izin verecek. Yani tüm videoları Android cihazımıza indirerek izlememiz mümkün olmayacak. Facebook bu özellik hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Özelliğin önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcının beğenisine sunulması muhtemel.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 28.03.2017

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