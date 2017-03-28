Facebook, Videoları Telefona İndirme Özelliğini Test Ediyor

Eğer Facebook Android uygulamasını kullanıyorsanız ve mobil internet bağlantınızın kotalı olmasından ötürü videoları seyredememekten şikayetçiyseniz Facebook tarafından belli kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni Facebook video indirme özelliği hoşunuza gidebilir. Daha önceden Facebook videoları kaydetme özelliğini kullanıma açmıştı. Fakat bu sistemde sadece videonun bağlantısı kaydediliyordu; yani internet bağlantınız olmadığında videoyu seyredemiyordunuz. Yeni özellik ise bize videoları çevrimdışı izleyebilme imkanı sunacak. Bu sayede videoları WiFi bağlantısına sahipken indirip, yolculuklar gibi internet bağlantımızın olmadığı durumlarda izleyebileceğiz.

Facebook video indirme özelliği belli sınırlamalara sahip olacak gibi görünüyor. Bazı kullanıcılarda uygulamayı güncellemeden, yani sunucu tarafından yapılan değişiklik ile ortaya çıkan bu özellik uygulama ayarları altında görülebiliyor:

Görüleceği üzere Facebook sadece "bazı" videoların mobil internet kullanılmadan izlenmesine izin verecek. Yani tüm videoları Android cihazımıza indirerek izlememiz mümkün olmayacak. Facebook bu özellik hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Özelliğin önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcının beğenisine sunulması muhtemel.

Facebook Messenger'a 'Canlı Konum' Özelliği Geldi

Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini Durduruyor