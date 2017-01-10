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Facebook Videoların İçinde Reklam Göstermeye Başlayacak

Facebook Videoların İçinde Reklam Göstermeye Başlayacak

Teknoloji sektöründe konuşulan söylentilerin gerçekleşme ihtimali, diğer sektörlere nazaran her zaman daha yüksek olmuştur. Son gelen rapora göre de Facebook, videoların içinde reklam göstermeye başlayacak. Reklamlar, 20. saniyede gösterilmeye başlanacak ve en az 90 saniye uzunluğundaki videolarda gösterilecek. 

Recode, ismini paylaşmadığı endüstri kaynaklarını gerekçe göstererek, Pazartesi günü Facebook'un kısa süre içinde videolar içinde reklam göstermeye başlayacağını bildirdi. Yayıncılar bu yeni reklamları "videonun ortasında yayınlayacak" ve içerikleri için bir miktar ücret alacak. Reklamlar, 20. saniyeden sonra başlayacak ve yalnızca en az 90 saniye uzunluğundaki videolarda gösterecek.

Yayınlanan raporda, Facebook'un reklamları satacağı ve gelirin yüzde 55'ini yayıncılara dağıtacağı belirtiliyor. Sektörü takip edenler için belirtelim, YouTube'da yayıncılarla benzer bir anlaşma yapıyor. Facebook sözcüleri şimdilik bu konuda sessiz kalsa da, kısa sürede böyle bir gelişmeyi haber kaynağımızda görebiliriz.

Geçtiğimiz yıl Facebook, bazı yayıncıların Canlı videolarına reklam vermesine izin vermeye başladı. Recode, şimdi bu girişimin her türlü videoya genişletileceğini belirtiyor. Açıkçası bu gelişme, geleneksel video reklamcılığından uzak duran Facebook için de büyük bir değişiklik oldu. 

İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

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Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Facebook Mobil Windows-phone
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Yazar: - 10.01.2017

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