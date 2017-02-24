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Facebook Videoların Ortasına Reklam Alacak

Facebook Video Ortası Reklam

Sosyal medya devi Facebook, platforma video yükleyen yayıncıların gelirlerini artıracak bir plan üzerinde çalışıyor. Şirket, videoların ortasına reklamların yerleştirilmesini düşünürken, bunun isteğe bağlı olarak yapılacağının altı çiziliyor. Facebook'un bu planı sayesinde yayıncılar yüzde 55'lik reklam payını alırken, sosyal ağ yüzde 45'lik payı alarak bu alanı genişletmeye çalışacak. 

Recode'un paylaştığı bilgilere göre, Facebook'ta isteğe bağlı yayın yapanlar, canlı yayınların ortasına reklam alabilecekler. Facebook, 2000 veya daha fazla takipçisi olan hesaplara bu imkanı verecek ve 300'den fazla eşzamanlı izleyicisi olanlar bu fırsattan (reklam molaları da deniyor) yararlanabilecekler. Tabii bunun için Facebook'un birkaç isteği daha var:

  • Sayfalar veya profiller, 2000 veya daha fazla takipçisi varsa ve yaptıkları son canlı yayında 300'den fazla izleyiciye ulaşmışsa, reklam molaları alabilecekler.
  • Canlı yayın sırasında gerekli şartları karşılayan yayıncılar "$" işaretine tıkladıktan sonra reklam molasına başlayabilecekler.
  • Reklam molasına girmeden önce yayıncılar, en az 4 dakika yayın yapmak zorundalar. Her aradan en az 5 dakika sonra ek reklamlar alınabilecek.
  • Her reklam molası 20 saniye kadar sürecek.

Facebook, yayıncılarla reklam geliri paylaşarak, yayıncıları platformunda daha fazla video yayınlamaya teşvik etmeyi planlıyor. Sosyal ağ, geçtiğimiz sene her geçen gün 100 milyon saatten fazla videonun izlendiğini açıkladı ve canlı yayınlar sayesinde bu sayı giderek artıyor. 

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Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

Facebook Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Facebook Otomatik Video Oynatma Kapatma Eklentisi Çıktı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 24.02.2017

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