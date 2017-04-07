Facebook Workplace Ücretsiz Oluyor

Facebook, şirketler için sunduğu Workplace hizmetini ücretsiz hale getirerek sektörde söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Şirket ve kurumların sosyal ağı olarak değerlendirilen uygulamanın ücretsiz sunulması ile Workplace’ın sektörde başı çeken Slack’e rakip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında hizmete sunulan Workplace uygulaması, aynı alanda hizmet veren Slack uygulamasının hegemonyasını yıkma adına radikal bir adım atıyor. Bu zamana kadar ücretli hizmet veren kurumsal işbirliği uygulaması, ücretsiz hizmet vererek daha çok şirketi ağına çekmeyi hedefliyor.

Workplace’in ücretsiz olarak hizmete sunulması ile ücretli sürüm ortadan kalkmayacak. Yeni ücretsiz sürüm Workplace Standart olarak anılırken, mevcut ücretli sürüm ise Workplace Premium olarak hizmetlerini sürdürecek. Ayrıca 1000 kullanıcı için kişi başı aylık 3 dolar, 10.000 kullanıcı için kişi başı aylık 2 dolar ve 10.000’den fazla kullanıcı için kişi başı aylık 1 dolar olmak üzere avantajlı bir Premium teklifi de kurumlara sunulacak.

Facebook bünyesindeki Workplace uygulaması, bildiğimiz bir sosyal ağ uygulaması ile benzerlik gösteriyor. Arayüz olarak Facebook’a benzeyen uygulama içinde aynı kuruluştan birçok kullanıcı sohbet edebilir, grup oluşturabilir, dosya aktarımı yapabilir. Ayrıca görüntülü konuşmalar için ise Facebook Messenger’a benzeyen bir Work Chat uygulaması da mevcut.

Facebook’un ürün müdürü Simon Cross, ücretsiz Workplace sürümü ile birçok şirketin Workplace ailesine katılacağını öngörürken, uygulamaya büyük bir eşik attırıldığını ifade etti. Facebook Workplace böylelikle bu alanın en büyüğü Slack’in tahtını sarsacağa benziyor.

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