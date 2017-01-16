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Facebook Yalan Haberciliği Önlemek İçin Bir Sistem Geliştirdi, Almanya'da Deneyecek

Facebook Almanya’dan Başlayarak Yalan Haberciliği Önlemeye Çalışacak

Sosyal medya platformu Facebook’un, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek üzere önlemler aldığı duyuruldu.

Ünlü internet yayın organı The Verge ve AFP’nin  teknoloji haberleri manşetlerine taşıdıkları habere göre, Almanya’da 36 milyon kullanıcısı olduğu bilinen Facebook, ana sayfasından yalan haberlerin bildirilmesi için 'basit bir uygulama'nın hayata geçirileceğini resmen açıkladı.

Konuyla ilgi olarak Alman siyasetçilerin 'popülist siyasi partiler ve yabancı güçlerin' ülkedeki seçimleri Facebook'taki yalan haberlerle manipüle edebileceği uyarsı yapılmıştı. Bu uyarının hemen arkasından Facebook’ta olumlu bir adım attı. Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada "Facebook'ta paylaşılan haberlerin güvenilir olması bizim için önemli" şeklinde bu konuda son derece ciddi oldukları ifade edildi. Çünkü Almanya yayınlanan her yalan haber için daha önce Facebook'a ceza kesmeye karar vermişti.

Facebook’un ABD Başkanlık seçimleri sırasında "Papa Trump'ı oy verilmesini önerdi" gibi sandığı etkileyecek yalan haberlere engel olamamış ve bu yüzden çok eleştirilmişti. Ancak bu kez Facebook yalan haberlerin bildirimi sürecinde kullanıcıların "basit bir raporlamayla" yalan olduğundan şüphelendikleri haberi işaretleyecekler. Tüm işaretlenen haberler bağımsız bir kontrol mekanizması tarafından takip edilecek.

The Washington Post ve New York Times Yalan Haber Mağduru Oldu

Almanya, Yayınlanan Her Yalan Haber İçin Facebook’a 500 Bin Euro Ceza Kesecek

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Yazar: - 16.01.2017

Facebook Yalan Haberciliği Önlemek İçin Bir Sistem Geliştirdi, Almanya'da Deneyecek İçin Yorum Yaz

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