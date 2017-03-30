Facebook Yardım Toplama Aracını Duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının kar amacı gütmeden bağış toplamasına yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu. Hizmetin kullanılabileceği tarih de açıklandı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, gelecek haftalarda kullanıma sunulacak "Kişisel Bağış" adlı hizmet sayesinde, Facebook kullanıcılarının kar amacı gütmeyecek şekilde bağış toplayabileceği belirtildi. Hizmetin ilk başta, eğitim, sağlık, evcil hayvanlar için sağlık, doğal felaketler ya da bunlara benzer şeyler için kullanılabileceği söylendi.

Bir anket başlattıklarını söyleyen Facebook yöneticisi Naomi Gleit, bu ankete katılan Facebook kullanıcılarının yarısından fazlasının zaten Facebook üzerinden kampanyalarına katıldıklarını tespit ettiklerini söylerken, yeni hizmetle beraber daha fazla yardım toplanmasına ön ayak olacaklarının altını çizdi.

Önümüzdeki haftadan itibaren 18 yaşından büyük her ABD vatandaşının başlatabileceği yardım kampanyalarına, herkes katılabilecek. İlerleyen günlerde bunun her ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi de bekleniliyor.

Sistemin hayata geçmesinin ardından başlatılmak istenilen kampanya, önce Facebook'a anlatılacak. 24 saat içerisinde kampanyanın güvenirliği ve gerekliliği hakkında bir karar verecek olan Facebook, ardından kampanyanın başlamasına izin verecek ve para toplanmaya başlanılabilecek. Bu kampanyanlar, sadece bir kişinin sağlığı için yapılabileceği gibi kendinizin eğitim masraflarınızı karşılamak için bile olabilecek.

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