Facebook Yine 10 Bin Dolar Ödül Dağıttı

İnternet kullanımının hızla arttığı günümüzde, şirketler yazılımlarındaki açıklarını keşfetmesi için birçok siber güvenlik uzmanıyla çalışıyor. Dan Malemed isimli yazılım uzmanı, Facebook’un bu açıklarından birini bularak 10 bin doların sahibi oldu.

Facebook’ta herhangi birinin videolarını kontrol edilebileceğini kendi blogundan paylaştığı bir video ile duyuran Malamed’i, bir aydan kısa süre içerisinde ödüllendiren Facebook, yazılımcıya WhiteHat sayfasından şahsen teşekkür etti. Melamed, bu sorunu bir video yüklemesi sırasında keşfettiğini söylüyor. Bağlantı adresi (url) üzerindeki küçük oynamalarla başkalarının videolarını yönetmeyi başaran Melamed’in Youtube’da yayınladığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

2015’de Laxman Muthiyah isimli Hintli güvenlik araştırmacısı, kullanıcıların albümlerini silebildiğini açıklamıştı. Facebook’un 12.500 dolar ile ödüllendirdiği Muthiyah da yakaladığı güvenlik açığını çektiği bir video ile duyurmayı seçmişti.

İnternet üzerinden çalışan, Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri de açıklarını bulanları ödüllendirecekleri programlar düzenliyor. “Bug Bounty” ismi verilen bu yarışmalardan birini Apple’da Eylül ayında yapacağını duyurmuştu. Henüz bir kazananı açıklanmayan yarışmanın ödül bedeli 25 bin ile 200 bin dolar arasında değişiyor.

Microsoft son 3 yılda 1.5 milyon dolar, Facebook ise son 5 yılda 4 milyon doları Melamed ve Muthiyah gibi hacker’lara ödül olarak verdi. Google, çoğunluğu Android platformundaki olan açıklara, geçen yıl düzenlediği programla 2 milyon dolardan fazla ödül dağıtmıştı.

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