Facebook Yönetim Kurulu Üyesi ‘Apple Devri Kapanmıştır’ Dedi

Peter Thiel’i tanır mısınız? Kendisi bir Donald Trump destekçisi, PayPal’ın kurucusu ve Facebook yönetiminde sözü geçen kurul üyesi. Peter Thiel genel olarak piyasaya hakim olmaya başlayan Apple hakkındaki söylentilere dahil oldu. Apple devrinin kapandığını söyledi.

Thiel, Silikon Vadisi’nde tamamen Donald Trump sempatizanı olan birisi olarak ABD gündemini son aylarda çok meşgul eden bir şahıs. Trump’ın kampanyasına bireysel olarak 1.25 milyon dolar bağış yapınca birden gündeme gelmişti.

Google’ın Obama yönetimi sırasında çok fazla güçlendiğini de söyleyen Uzay Yolu filmlerine para yatırmanın da aptallık olduğunu ifade etmişti. Enteresan bir teknolojik gündemi olan Peter Thiel, Apple’ın teknolojik tarih sayfalarına gömülmek üzere olduğunu söyledi. Aslında bu görüşü destekleyen pek çok demeç ve makale okumak şu sıralarda oldukça mümkün. Apple’ın son 3 yıldır ürettiği cep telefonlarının daha piyasaya çıkmadan neye benzediklerini biliyor olmanın kabahatini doğrudan Apple CEO’su Tim Cook’a atmayan Thiel, “Artık teknolojide kendini tekrar eden bir kuruluşun biraz yenilikçi düşünmesi gerektiğini söyledi. Her sene aynı telefonu sanki yeniymiş gibi sunmanın da kullanıcıları “enayi” yerine koymak olduğunu da ima etti.

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