Facebook'a İş İlanları Servisi Geliyor

Facebook, şirketler tarafından ürün ve hizmetlerini tanıtmak için hali hazırda sıkça kullanılıyor ve zaman zaman şirketlerin açık pozisyonlarıyla ilgili duyurular gönderdiğini biliyoruz. Bu duyuruları gönderme şeklinin ideal olmaması ve bazen gönderilerin arka plana atılması nedeniyle, yeni bir servisin getirilmesi gündemde. Sosyal medya devi Facebook, işverenlerin kendi sayfalarında iş ilanları vermelerine olanak sağlayacak Jobs servisini açıyor.

İyi haber şu ki, ABD veya Kanada'da yaşanlar için iş ilanları daha resmi bir şekilde Facebook'ta yayınlanmaya başlandı. Facebook'un yaptığı duyuruda, "Bugünden başlayarak ABD ve Kanada'daki işletmeler iş ilanlarını yayınlayabilecek ve gelecekteki çalışanlarını kendi sayfalarında veya yeni iş yer imlerinde kolayca bulabilecekler. Bu yeni deneyim, işletmelerin halihazırda zamanlarını Facebook ve mobil ortamda harcadıkları düşünüldüğünde nitelikli insanlar bulmasına yardımcı olacak" denildi.

Facebook ayrıca, şirketlerin sosyal ağ aracılığıyla sunulan başvuruları gözden geçirmelerine ve ayrıca Messenger aracılığıyla başvuru sahipleriyle iletişime geçmelerine de izin verecek.

İş arayanlara gelince, Facebook, iş ilanlarının yakında haber kaynaklarında görünmeye başlayacağını da açıkladı. Diğer yandan, iş sayfalarındaki gönderiler ve işler için yer imleri sekmesinde de görebilecekler.

Kuşkusuz bu yeni özellik Facebook'un LinkedIn'in çekirdek özelliğine de göz diktiğini gösteriyor. Facebook'un erişebileceği aktif kullanıcı sayısı çok fazla olduğundan, LinkedIn'in bundan zarar göreceği kesin.

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