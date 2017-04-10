Facebook'a Reklam Verenlerin Sayısı 5 Milyona Ulaştı

Bir zamanlar yalnızca okul arkadaşlarının bağlantı kurmasını sağlayan bir web sitesi olan sosyal medyanın dev şirketi Facebook, bugün yaptığı açıklamada, platforma reklam verenlerin sayısını 5 milyon olarak açıkladı. Ayrıca kapsamlı açıklamasında Facebook, küçük ölçekli işletmelerin büyümesine ve dünyaya açılmasına yönelik mobil çözümlerini aktardı.

Bugün itibarıyla 5 milyon reklam veren sayısına ulaşan Facebook’un son yıllarda bu alanda yükselişi sayılarla somut bir şekilde görülür. Şirket raporlarına göre, Şubat 2015’te 2 milyon olan reklam veren işletme sayısı Mart 2016’da 3 milyon, Eylül 2016’da 4 milyon ve bugün ise 5 milyona ulaşmış durumda. Ayrıca Facebook bünyesindeki Instagram’a aktif olarak reklam veren işletme sayısı da bu yılın başlarında 1 milyon olarak açıklandı. Facebook ise sayılardan daha önemli olan şeyin bu 5 milyon işletmenin büyümesine katkı yapacak araçlar olduğunu söylüyor.

İşletmeler Facebook’a verdiği reklamlar sayesinde potansiyel müşterilere ürünleri hakkında daha detaylı bilgi verebiliyor, web sitelerine ziyaretçi çekebiliyor ve müşterilerle doğrudan irtibata geçebiliyorlar. Aynı şekilde müşteriler açısından da Facebook’ta yer alan reklamlar oldukça kapsamlı. Bugün 65 milyon Facebook Sayfası ve 8 milyon Instagram profili ile Facebook, küçük ölçekli ve yerel işletmelerin büyümesine ve dünya pazarına açılmasına yönelik bazı mobil çözümler sunuyor.

Facebook’un sunduğu bu etkili çözümlerden biri olan Reklam Yöneticisi Uygulaması ile işletmeler hangi yöntemlerden maksimum verimi alacakları yönünde telkinler alırken, uygulamanın başarılı olan reklamları tekrar aktifleştirme ve yeni ilgi alanları ve yeni hedeflere yönelik özelliklerinden de faydalanıyor. Ayrıca Mobil Stüdyo uygulaması ile işletmeler, mobil cihazlar üzerinden son derece komplike reklamlar oluşturabiliyor. İşletmeler tarafından ilgiyle karşılanan bir diğer uygulama ise Blueprint. Online eğitim uygulaması Blueprint’ten bugüne kadar 150 ülkeden 2,5 milyar kadar kurs alındı ve kursiyerlerin yüzde 50’sini de küçük ölçekli işletmeler oluşturuyor. Tüm bu mobil çözümlerin yanı sıra Facebook; ABD, Hindistan, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerde küçük ölçekli işletme konseyleri kurdu. Facebook özellikle bu konseylere çok önem veriyor ve bu yıl da konseyleri genişletme hedefinde.

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