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Facebook'da Canlı Yayınlanan Tecavüzü Kullanıcılar Kılını Kıpırdatmadan İzledi

Canlı Yayınlanan Tecavüzü 10'larca Kullanıcı Kılını Kıpırdatmadan İzledi

Hani sosyal medya "insanları duygusuz ve tepkisiz" kılıyor diyoruz ya, işte bundan daha iyi bir örnek olamaz. 15 yaşındaki kıza tecavüz eden 5-6 kişi, bu suçu Facebook üzerinden canlı olarak yayınladılar.

Ancak durum sosyal medyada insanlığın öldüğünü sadece bununla kanıtlamıyor, bu videoyu 10'larca insan canlı olarak izledi ancak hiç bir yardım çağrısı yapmadılar. Kısaca "insanlık Facebook üzerinde resmen öldü".

Chicago'da cereyan eden olay, 15 yaşında bir genç kızın bir grup adam tarafından cinsel tacize uğrayıp, tecavüz edilmesini canlı yayında açık açık belgeliyor. Facebook Live üzerinden naklen yayınlanan bu durumu, 40 kadar kişinin izlemiş ve hiçbir tepkide bulunmamış olması da polisi dehşete düşürmüş.

"Düşenin dostunun sosyal medyada da olmadığı"nın acı bir kanıtı olan bu durum soruşturma kapsamına alındı, ancak yayını izleyip hiçbir tepki vermeyenlerin de cezalandırılması gerektiği savunuluyor. Çünkü bu izleyiciler suça ortaklık etmiş oluyorlar.

Chicago polisi, 1.8 milyar kişinin kullandığı sosyal medya etkili kullanılabilseydi, bu durumun hemen önlenebileceğini de savunuyor. ABD'de şiddet olaylarının Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanıyor olması son derece ruhsuz ve tepkisiz bir kitlenin, sosyal medyada bu tip olaylara karşı "kılını bile kıpırdatmadığının" bir ispatı olarak değerlendiriliyor.

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Yazar: - 22.03.2017

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