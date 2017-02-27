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Facebook'ta Bir Canlı Yayın İntiharı Daha Yaşandı

Facebook İntihar

Sosyal medya platformlarında yaşanan intihar vakalarının sayısı giderek artıyor. Facebook'a gelen canlı yayın özelliğinin ardından, şimdilik kayıtlara geçen 2 intihar vakası gerçekleşti. Son olayda ise Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Azmi T. canlı yayında boynuna ip geçirerek intihar etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Azmi T., sabah saatlerinde önce traş oldu sonra takım elbise giyip kravatını taktı. Bu anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken Azmi T., ardından oturduğu çatı katının tavanına ip bağladı. Daha sonra Facebook'un canlı yayın özelliğini kullanarak bir yayın açan Azmi T., bir şarkı eşliğinde ipi boynuna geçirdi. Cengiz Kurtoğlu'na air "Gidiyorum" isimli şarkıyı açan Azmi T., canlı yayına da "Hoşçakalın" yazarak intihar etti. Çıkan haberlerde Azmi T.'nin eşinden ayrıldığı için intihar ettiği belirtildi.

Facebook Canlı Yayın İntihar

Azmi T.'nin yakınları canlı yayını farkedince eve gitti ve ipte asılı cesediyle karşılaştı. Olay polise intikal ettikten sonra sağlık görevlileri, Azmi T.'nin cesedini inceledikten sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

İnsanları intihara sürükleyen ve bunu canlı yayınlamayı düşünmelerini sağlayan psikolojiyi belki hiç bilemeyeceğiz, fakat bu tip olayların artması toplum olarak endişenmemizi sağlıyor. 

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Yazar: - 27.02.2017

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