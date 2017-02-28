Facebook'ta Bıraktığınız İfadelere Artık Daha Çok Dikkat Etmeniz Gerekecek

Facebook’a eklenen, bir süredir kullandığımız, ‘ifadeli beğeniler’ için güncellemeye gidiliyor.

Biliyoruz ki Facebook, ana sayfalarımızı beğendiğimiz haberlere göre tasarlıyor ve bazı haberlere öncelik verebiliyor. Şu an ki kullanımda, öfkeli beğeni bıraktığınız haber ile kalp bıraktıklarınız aynı derecede öne çıkıyor. Bu durumun yanlışlığını anlayan sosyal medya devi, yeni güncellemesiyle, algoritmasına bırakılan ifadelerin farkını da ekleyecek. Böylelikle, sizi öfkelendiren gönderiler karşınıza çıkmazken, kalpli ifade bıraktığınız gönderileri daha sık görüyor olacaksınız.

En popüler İfade Kalp

Beğenilerin çeşitlendirilebilmesini sağlayan güncelleme hizmete başladığı günden beri, kullanılan ifadelerin yarısından çoğu ‘muhteşem’ anlamına gelen kalpli ifade.

Yeni gelecek değişiklik hakkında, bazı gizlilik savunucuları, bu özelliğin kullanıcılarla ilgili veri toplamak için kullanılabileceği endişesini dile getirdiler. Ana sayfanızda çıkacak başlıca haberleri beğenilerinize göre belirleyen Facebook’ta, görmek istemediğiniz gönderiler için hala en iyi seçenek, onları hep görmezden gelmek.