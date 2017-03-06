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Facebook'ta Çalışmak Sandığınız Kadar Zor Değil

Facebook'ta Çalışmak

Sosyal medya devi Facebook, kısa zamanda en çok büyüyen dünyadaki sayılı şirketler arasında gösteriliyor. Hal böyle olunca, Facebook'ta çalışma konusu pek çoğumuz için bir hayalden ibaret.  Sonu gelmeyen mülakatlar, zor sorular ve büyük sorumluluk duygusu zaman zaman korkutucu olabiliyor. Facebook Tasarım Programı Müdürü Michelle Morrison ise bu konuda insanları rahatlatacak bir açıklama yaptı. Facebook'ta çalışmak sandığımız kadar zor olmayabilir.

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Facebook Tasarım Programı Müdürü Michelle Morrison, önce Facebook'un her geçen gün büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Daha sonra, "Sosyal değer yarattığımız sürece büyümeye devam edeceğimize inanıyoruz" diyen Morrison, çalışma arkadaşlarını da bu prensibe göre seçtiklerini belirtti.

Facebook'ta çalışmanın sanıldığı kadar zor olmadığını vurgulayan Morrison, "Dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çabalayan insanlarla çalışmak istiyoruz. Yaptığınız tasarımlarınız, iş stratejileriniz, kişisel becerileriniz ve yetenekleriniz; insanların bir araya gelmesine yardımcı oluyorsa o zaman Facebook, iş başvurusu yapan kişi için çalışılması uygun bir yer" dedi. 

Facebook'un iş görüşmelerine insanların olduğu gibi gelmesini söyleyen Morrison, "Facebook'ta çalışmak imkansız değil, herkes başvurabilir" diye konuştu. Facebook'ta iş görüşmesine gelenlerin açık ve dürüst konuşması, kim olduğunu ve değerlerini söylemesi gerektiğini ifade eden Tasarım Programı Müdürü, geleceğin teknolojilerine öncülük ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

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Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Yazar: - 06.03.2017

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