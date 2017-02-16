Facebook'ta 'Stalklamak' Artık Daha Kolay

Facebook, sizin daha önce yaptığınız neredeyse her hareketi sunucularında tutarak aslında sizin bile unuttuğunuz bilgileri saklıyor. Bunlara ulaşmak için profilinizin en ücra köşelerine kadar gidebileceğiniz gibi yeni açılan bir internet sitesi, bunu sizin için kolaylaştırabilir.

Stalkscan.com her ne kadar ilk başta çok korkutucu gelse de eğlenceli bir hale de dönüşebiliyor. Kendini etik hacker olarak tanımlayan Inti De Ceukelaire tarafından geliştirilen bu internet sitesi, herhangi yasadışı yola da başvurmuyor. Sizin Facebook üzerinde görünmesine izin verdiğiniz verilere ulaşıyor ve bunu internet sitesinin kolay ara yüzü ile hemen ulaşılabilir hale getiriyor.

2013 yılında Facebook, Graph Search ismiyle yayınladığı yeni bir arama özelliği ile arkadaşlarınızın beğenilerinden, yaptıkları yorumlara kadar çoğu şeyi bulmanıza izin veren bir sistem geliştirmişti. Sistemin hayata girmesinden kısa bir süre sonra kararından dönen Facebook, bunu arama kısmından kaldırsa da kalıntılarını tamamen temizlemeyi de bir şekilde unutmuş. İşte bu bilgileri kullanan Stalkscan, aradığınız kişiye dair birçok bilgiyi kolayca karşınıza getirmeyi de başarmış.

İşin eğlenceli tarafı arkadaşlarınızın çok önce yayınladıkları gönderileri bulup dalga geçmeniz. Kötü kısmı ise kendinizi arattığınızda yıllar önce yazdıklarınızı görüp, "bu ne şimdi" demeniz ve küçük bir bunalıma girmeniz. Tabii ki bir de hiç kimse itiraf edemese de stalk yapmanız gereken durumlarda da oldukça işinize yaraması muhtemel. Bununla birlikte Facebook daha önce Stalkscan'i geliştiren hacker tarafından tehdit de edilmişti:

Facebook Bir Hacker Tarafından Tehdit Edildi