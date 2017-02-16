?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetFacebook'ta 'Stalklamak' Artık Daha Kolay

Facebook'ta 'Stalklamak' Artık Daha Kolay

stalkscan

Facebook, sizin daha önce yaptığınız neredeyse her hareketi sunucularında tutarak aslında sizin bile unuttuğunuz bilgileri saklıyor. Bunlara ulaşmak için profilinizin en ücra köşelerine kadar gidebileceğiniz gibi yeni açılan bir internet sitesi, bunu sizin için kolaylaştırabilir. 

Stalkscan.com her ne kadar ilk başta çok korkutucu gelse de eğlenceli bir hale de dönüşebiliyor. Kendini etik hacker olarak tanımlayan Inti De Ceukelaire tarafından geliştirilen bu internet sitesi, herhangi yasadışı yola da başvurmuyor. Sizin Facebook üzerinde görünmesine izin verdiğiniz verilere ulaşıyor ve bunu internet sitesinin kolay ara yüzü ile hemen ulaşılabilir hale getiriyor. 

2013 yılında Facebook, Graph Search ismiyle yayınladığı yeni bir arama özelliği ile arkadaşlarınızın beğenilerinden, yaptıkları yorumlara kadar çoğu şeyi bulmanıza izin veren bir sistem geliştirmişti. Sistemin hayata girmesinden kısa bir süre sonra kararından dönen Facebook, bunu arama kısmından kaldırsa da kalıntılarını tamamen temizlemeyi de bir şekilde unutmuş. İşte bu bilgileri kullanan Stalkscan, aradığınız kişiye dair birçok bilgiyi kolayca karşınıza getirmeyi de başarmış. 

İşin eğlenceli tarafı arkadaşlarınızın çok önce yayınladıkları gönderileri bulup dalga geçmeniz. Kötü kısmı ise kendinizi arattığınızda yıllar önce yazdıklarınızı görüp, "bu ne şimdi" demeniz ve küçük bir bunalıma girmeniz. Tabii ki bir de hiç kimse itiraf edemese de stalk yapmanız gereken durumlarda da oldukça işinize yaraması muhtemel. Bununla birlikte Facebook daha önce Stalkscan'i geliştiren hacker tarafından tehdit de edilmişti:

Facebook Bir Hacker Tarafından Tehdit Edildi

Editöre Yaz:
Yazar: - 16.02.2017

Facebook'ta 'Stalklamak' Artık Daha Kolay İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Huawei, Siri'yi Alt Edebilecek Bir Sesli Asistan Geliştiriyor Huawei, Siri'yi Alt Edebilecek Bir Sesli Asistan Geliştiriyor Amazon'un Alexa, Apple'ın Siri ve Google'ın Google Assistant'ı varsa artık Huawei'nin neden olmasın. Bu saydığımız "baba" sanal asistanlara rakip…
Pokemon Go'ya Bu Hafta 80 Yeni Canavar Eklenecek Pokemon Go'ya Bu Hafta 80 Yeni Canavar EklenecekSon dönemlerin rekortmen mobil oyunlarından biri olan Pokemon Go, yaz aylarında ortalığı kasıp kavurduktan sonra zamanla biraz popülaritesini… Meclisin Yeni Gardiyanı Yapay Zeka Meclisin Yeni Gardiyanı Yapay Zeka'Person of Interest' dizisindeki yapay zeka, TBMM’yi korumaya geliyor. 757 kamera ve 23 uzmanla 24 saat boyunca meclisi koruyacak 'Entegre Teknoloji…
Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı Teknoloji Bakanı Hololens'i Denedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten