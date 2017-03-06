Facebook'ta 'Tartışmalı Haber' Etiketi Resmen Başladı

ABD Başkanlık Seçimleri'nden bu yana, şiddetli tartışmalara neden olan "yalan haber" furyasıyla ilgili Facebook, nihayet somut adımlar atmaya başladı. Yalan olduğu düşünülen haber hikayelerinin altında görünecek olan yeni "Tartışmalı" etiketi, uzun süredir devam eden ateşi biraz olsun söndürecek gibi görünüyor.

Sosyal medya devi Facebook, bu alanda ilk somut adımını atarken, sistemin nasıl çalıştığını özetleyen yeni bir Yardım sayfası da ekledi. Son aylarda ortaya atılan önerileri takiben şirket, kullanıcılar tarafından sahte olarak işaretlenen hikayelerin Politifact ve Snopes.com gibi bağımsız gerçek kontrol kuruluşları tarafından gözden geçirileceğini söyledi.

Adı geçen örgütler, gazetecilik ile ilgili çalışmalar yürüten ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Poynter Enstitüsü tarafından idare ediliyor. Belli başlı ilkelere göre hareket edecek olan bu örgütler şeffaflık konusunda pek çok otoriteden tam puan aldı.

'Tartışmalı' etiketine sahip bir hikayenin Facebook'un sıralama algoritmaları tarafından nasıl ele alındığı ve doğrudan etkisi olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Teorik olarak, kullanıcıların bu etikete sahip haberleri paylaşma olasılığının düşürülmesi ve yayılmalarının azaltılması amaçlanıyor.

Sistem şimdilik herkesi tatmin edecek düzeyde değil. Daha doğrusu, Facebook'un okuyucularına neye inanacağını söylemek için gerçek bir motivasyonu yok. İş açısından bakıldığında da, tartışmalı haber akışlarının filtrelenmesi veya işaretlenmesi "alternatif gerçekler" arayanların pek hoşuna gitmeyebilir. Bu da aktif katılımı oldukça azaltacaktır.

Facebook'un tartışmalı haber etiketi işe yarayacak mı hep birlikte göreceğiz.

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