Facebook'taki 'Roket' İkonu Ne İşe Yarıyor?

Facebook, kimi bölgelerde mobil uygulamasında güncelleme yaparak, yeni bir haber kaynağı denemeye başladı. Roket ikonuyla işaret edilen bu yenilik, bambaşka bir deneyimin kapılarını da aralayacak.

Facebook, uygulamasını geliştirmekten geri durmadığı gibi radikal değişikler yapmaktan da kaçınmıyor. Son olarak platforma Hikayeler özelliğini ekleyen şirket, şimdi de kullanıcılarına yeni bir haber kaynağı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Birçok farklı bölgede test edilmeye başlanılan bu yeni özellik, gözümüzden kaçan paylaşımlara ulaşmamız sağlanacak.

Uygulamanın en üstünde yer alacak roket işaretiyle kullanıma alınacak olan bu yeni haber merkezi, beğenmediğiniz sayfalardan ve arkadaş olmadığınız kişilerden gelen haberleri içerecek. Şu an için kullanımda olan haber merkezi, yine ana sayfa olarak karşınıza çıkacakken, kendi beğendiğiniz sayfaların ve arkadaşlarınız paylaşımlarına ulaşabilmenize olanak sağlamaya devam edecek. Yeni haber kaynağı henüz test aşamasında olmasından ötürü tam olarak hangi mekanizmayla çalıştığı bilinmezken, teste katılabilen kullanıcılar, genellikle ilgi alanlarınıza ve çevrenizdeki olaylara yönelik haberlerin bu pencerede yer aldığının altını çizdiler.

Instagram'ın Keşfet sayfasına benzer şekilde çalışması muhtemel olan yeni haber kaynağının, her platform ve herkes için ne zaman devreye alınacağına dair ise herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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