Facebook'tan Gizlilik Sözleşmesi Hamlesi

Facebook geliştirici kurallarında yaptığı değişiklik ile veri kullanımlarına dair kısıtlamaların çerçevesini kesin bir dille çizdi. Daha önce muğlak kalan veri kullanımı maddeleri, yapılan gizlilik sözleşmesi güncellemesi ile açıklığıa kavuşturuldu.

Facebook için kullanıcılarının verileri ölüm kalım meselesi. Hem Facebook hem de Instagram üzerinde tuttuğu verileri reklam verenlerle ya da geliştiricilerle paylaşan şirket, inanılması çok güç reklam gelirlerini de bu sayede kazanıyor. Yine de kişisel verilerin geliştiriciler ile paylaşılması, şirket ve kullanıcıları için sıkıntılar doğuruyordu. Bu problemi çözmek için harekete geçen Facebook, yaptığı değişiklik ile gizlilik sözleşmesinde yer alan verilerin kullanım şekillerini belirten maddeleri değiştirerek, bunları daha anlaşılır hale getirdi.

Facebook'un Güvenlik Departmanı Müdür Yardımcısı Rob Sherman, "Amacımız politikalarımızı açıkça göstermek. Son birkaç ay içerisinde mevcut politikamızı ihlal ederek, kullanıcıları verilerini çeşitli gözlem araçları için kullanan geliştiriciler için bu değişikliği yaptık. Herkesin temel gizlilik politikamızı ve bunun nasıl kullanılacağını anlamasını isteriz." dedi.

Kısaca, daha önceki muğlak sözleşme sebebiyle bazı geliştiriciler sözleşmeyi suistimal ederek, kişilerin verilerine ulaşabiliyorlardı. Bunun önüne geçmek ve geliştiricilerin gözlem araçları oluşturmalarını engellemek için böylesine bir karar alan Facebook, bu önlemi bütün ülkeler için aynı anda devreye alacağını da açıkladı.

Tüm bu değişikliğin, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir soruşturmanın etkisi ile yapıldığı da söyleniyor. Bu araştırma, Baltimore ve Oakland'da polisin göstericilerin hareketlerini izlemek için Geoland isimli bir uygulamayı kullandığını ortaya çıkarmıştı. Twitter ve Facebook üzerinden aldığı verileri kullanarak çalışan bu hizmet, istediği kadar veriye ulaşarak, protestocular hakkında elde edilmesi güç bilgileri de polise öylece vermişti. Bu raporun ardından harekete geçen Facebook, üçüncü parti geliştiricilere sunduğu verilerin sınırlarını daha iyi belirlemek istedi.

Kötü Amaçlı Yazılım Barındıran Facebook Lite APK'larına Dikkat!

Facebook, Oculus Rift'e Ses Tanıma Özelliği Ekledi