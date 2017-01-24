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Facebook’tan İslami Sayfalara Sansür Var İddiası

facebook sansür

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un bazı dini ve milli içerik paylaşan Türk hesaplarını kapattığı iddia ediliyor. Türk kullanıcılar, #Facebooktasansür etiketiyle duruma tepkilerini gösterirken, bu hashtag kısa sürede Twitter Türkiye gündemine oturdu, Dünya TT listesine girdi. İçlerinde 1 milyonu aşkın takipçisi olan dini hesapların da bulunduğu, gerekçe gösterilmeden kapatılan sayfalar hakkında Facebook’un henüz bir açıklama yapmadı.

Milli Hacker grubu olarak bilinen Ay Yıldız Tim’in Twitter hesabı, bu sansür uygulamasıyla  54. kez kapatıldı. Sayfa olay üzerine 55. hesabını açtığını şimdiden duyurdu. Kapatılan sayfalardan bir diğeri olan 200.000 takipçili Gökhan Kahraman’a ait Facebook kişisel hesabı alınan tepkiler sonucunda geri açıldı. 1.876.927 Kişi Tarafından Takip Edilen “ALLAH Katında Tek Din islamdır ” isimli Facebook Sayfası için Twitter üzerinden tepkiler sürerken, hesabın akibetinin ne olacağı henüz belli değil.

Ancak daha önce Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Müslümanlar hakkındaki fikirlerini bu açıklamada okuyabilirsiniz. Sansür uygulanan sayfa sahipleri ve takipçileri olayla ilgili yorumlarında FETÖ örgütünü sorumlu tutuyorlar. 

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

Yazar: - 24.01.2017

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