Facebook’tan İslami Sayfalara Sansür Var İddiası

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un bazı dini ve milli içerik paylaşan Türk hesaplarını kapattığı iddia ediliyor. Türk kullanıcılar, #Facebooktasansür etiketiyle duruma tepkilerini gösterirken, bu hashtag kısa sürede Twitter Türkiye gündemine oturdu, Dünya TT listesine girdi. İçlerinde 1 milyonu aşkın takipçisi olan dini hesapların da bulunduğu, gerekçe gösterilmeden kapatılan sayfalar hakkında Facebook’un henüz bir açıklama yapmadı.

Milli Hacker grubu olarak bilinen Ay Yıldız Tim’in Twitter hesabı, bu sansür uygulamasıyla 54. kez kapatıldı. Sayfa olay üzerine 55. hesabını açtığını şimdiden duyurdu. Kapatılan sayfalardan bir diğeri olan 200.000 takipçili Gökhan Kahraman’a ait Facebook kişisel hesabı alınan tepkiler sonucunda geri açıldı. 1.876.927 Kişi Tarafından Takip Edilen “ALLAH Katında Tek Din islamdır ” isimli Facebook Sayfası için Twitter üzerinden tepkiler sürerken, hesabın akibetinin ne olacağı henüz belli değil.

Ancak daha önce Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Müslümanlar hakkındaki fikirlerini bu açıklamada okuyabilirsiniz. Sansür uygulanan sayfa sahipleri ve takipçileri olayla ilgili yorumlarında FETÖ örgütünü sorumlu tutuyorlar.