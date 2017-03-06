Facebook'un Bitirmeye Çalıştığı Snapchat, 500 Milyon İndirmeye Ulaştı!

Çıkış yaptığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören Snapchat, Facebook'un batırma planlarına rağmen tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Kendine özel filtreleri ve uygulama özellikleri ile birlikte Snapchat uygulama mağazalarıda indirilme rekoru kırıyor.

Snapchat uygulamasını kullanarak 24 saat içinde kaybolan kısa videolar ve fotoğraflar çekebilirsiniz. Çektiğiniz bu fotoğraflarla birlikte arkadaşlarınızla çılgınca eğlenebilir ve siz de bir fenomen olabilirsiniz. Snapchat uygulamasının en öne çıkan özelliği ise filtreleri. İnternette sürekli karşınıza çıkan köpekli kızlar işte bu uygulama sayesinde yapılıyor.

Snapchat uygulaması kendi indirilme rekorunu kırdı!

Özelliklerini saya saya bitiremediğimiz Snapchat, Android mağazasında kendi indirilme rekorunu kırdı. Popüler eğlence uygulaması Android platformunda toplamda 500 milyon indirilme sayısına ulaştı ve bu sayıyı geçti bile. Bu indirilme sayısı ile başarısını kanıtlayan Snapchat, Facebook'un tüm çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Snapchat'in iOS’e oranla daha geride olan Android uygulaması, bu indirilme rakamıyla birlikte geliştirilmeye başlanacak. Android platformundaki uygulamasına yeni özellikler eklemek isteyen Snapchat, bu hedefi için çalışmalara başladı bile. İlerleyen günlerde Snapchat’in Android uygulamasının daha da kullanışlı bir hal alabileceğini söyleyebiliriz.

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