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Facebook'un Hava Durumu Uygulaması Genişliyor

Facebook Hava Durumu

Akıllı telefonlarınızda Facebook kullanıyorsanız, şirketin geçtiğimiz yıl Hava Durumunu göstereceğinden de haberiniz vardır. Bulunduğumuz bölgedeki hava şartlarını bizlere gösterecek olan Facebook, bununla da yetinmeyip uygulamayı daha kapsamlı hale getireceğini açıkladı.

Facebook'un arkadaşlarınızla ilişkilerinizi, işyerinizi, etkinliklerinizi veya alışverişinizi kapsamak gibi iyi mi kötü mü olduğu kişiden kişiye değişen bir huyu var. Şirketin hayatımızın her alanında olmak istediği bir sır değil, bu yüzden Facebook'un hava durumu bilgileri için ilk bakacağımız yer olmayı istemesi bizi şaşırtmadı. Şirket, mobil uygulaması ve masaüstü web sitesi için bütün özelliklere sahip bir hava durumu uygulaması çıkaracağı doğrulandı.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, kullanıcılar kısa bir özetini gördükleri hava durumunun aksine, daha kapsamlı bir hava durumu bilgisi görebilecek. Günün geri kalanı hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, farklı gün ve zamanlara ait bilgilere de ulaşılabilecek. 

Facebook Hava Durumu Uygulaması

Hava durumu bilgileri Weather.com'dan alınmış gibi görünüyor. Bir Facebook sözcüsünün verdiği demeçte, "Bunu yapıyoruz, çünkü amacımız insanları en çok önem verdikleri şeylere bağlayan ve insanları güneşli bir gün veya yağmur yağacağını gördüklerinde mutlu olmalarını sağlayan ürünler geliştirmektir" dedi.  

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 09.02.2017

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