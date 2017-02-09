Facebook'un Hava Durumu Uygulaması Genişliyor

Akıllı telefonlarınızda Facebook kullanıyorsanız, şirketin geçtiğimiz yıl Hava Durumunu göstereceğinden de haberiniz vardır. Bulunduğumuz bölgedeki hava şartlarını bizlere gösterecek olan Facebook, bununla da yetinmeyip uygulamayı daha kapsamlı hale getireceğini açıkladı.

Facebook'un arkadaşlarınızla ilişkilerinizi, işyerinizi, etkinliklerinizi veya alışverişinizi kapsamak gibi iyi mi kötü mü olduğu kişiden kişiye değişen bir huyu var. Şirketin hayatımızın her alanında olmak istediği bir sır değil, bu yüzden Facebook'un hava durumu bilgileri için ilk bakacağımız yer olmayı istemesi bizi şaşırtmadı. Şirket, mobil uygulaması ve masaüstü web sitesi için bütün özelliklere sahip bir hava durumu uygulaması çıkaracağı doğrulandı.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, kullanıcılar kısa bir özetini gördükleri hava durumunun aksine, daha kapsamlı bir hava durumu bilgisi görebilecek. Günün geri kalanı hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, farklı gün ve zamanlara ait bilgilere de ulaşılabilecek.

Hava durumu bilgileri Weather.com'dan alınmış gibi görünüyor. Bir Facebook sözcüsünün verdiği demeçte, "Bunu yapıyoruz, çünkü amacımız insanları en çok önem verdikleri şeylere bağlayan ve insanları güneşli bir gün veya yağmur yağacağını gördüklerinde mutlu olmalarını sağlayan ürünler geliştirmektir" dedi.

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