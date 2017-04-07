Facebook'un Sanal Asistanı 'M' Hizmete Girdi

2015 yılından bu yana sosyal medyada yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini her fırsat bulduğunda anlatıp duruyordu. Zuckerberg'in bahsettiği sanal asistan 'M', artık Facebook Messenger üzerinde ikamet ediyor.



Hatta 2015 yılında yaptığı bir açıklamayla çok yakında yapay zekayı sosyal medya üzerinde hayata geçirebileceklerini de söylemişti. Mark Zuckerberg, Facebook’un yapay zeka konularında uzun süredir çalışmalar yaptığını söyleyerek 'M' adında yapay zeka kullanan bir sosyal medya asistanında bahsetmişti. Sonunda Zuckerberg'in bahsettiği sanal asistan 'M', Facebook Messenger üzerinde kendine bir yer buldu ve uygulamayı kullananlara sohbet ettikleri konularla ilgili öneriler sunmaya başladı. Yapay zekalı bu asistan, Messenger sohbetleri esnasında diyalogları takip ederek belli anahtar kelimelere göre kullanıcılar sohbet edilebilecek "başlıklar" öneriyor.

Facebook M bazı anahtar kelimelere "sticker" önerileri de getiriyor. Kontaklarınızla sohbet sırasında 'M' logosuyla görünen önerileri seçmeniz bu işlem için yeterli oluyor. Makine öğrenme altyapısıyla kendini geliştirebilen sanal asistan 'M' kullanıcılarının sohbet alışkanlıklarını takip ederek kendini geliştirebiliyor.

Facebook Messenger uygulaması gün geçtikçe kullanıcılarına yeni özellik sunmaya ısrarla devam ediyor.