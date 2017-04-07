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Facebook'un Sanal Asistanı 'M' Hizmete Girdi

Facebook'un Sanal Asistanı 'M' Hizmete Girdi

2015 yılından bu yana sosyal medyada yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini her fırsat bulduğunda anlatıp duruyordu. Zuckerberg'in bahsettiği sanal asistan 'M', artık Facebook Messenger üzerinde ikamet ediyor.

Hatta 2015 yılında yaptığı bir açıklamayla çok yakında yapay zekayı sosyal medya üzerinde hayata geçirebileceklerini de söylemişti.  Mark Zuckerberg, Facebook’un yapay zeka konularında uzun süredir çalışmalar yaptığını söyleyerek 'M' adında yapay zeka kullanan bir sosyal medya asistanında bahsetmişti. Sonunda Zuckerberg'in bahsettiği sanal asistan 'M', Facebook Messenger üzerinde kendine bir yer buldu ve uygulamayı kullananlara sohbet ettikleri konularla ilgili öneriler sunmaya başladı. Yapay zekalı bu asistan, Messenger sohbetleri esnasında diyalogları takip ederek belli anahtar kelimelere göre kullanıcılar sohbet edilebilecek "başlıklar" öneriyor.

Facebook M bazı anahtar kelimelere "sticker" önerileri de getiriyor. Kontaklarınızla sohbet sırasında 'M' logosuyla görünen önerileri seçmeniz bu işlem için yeterli oluyor. Makine öğrenme altyapısıyla kendini geliştirebilen sanal asistan 'M' kullanıcılarının sohbet alışkanlıklarını takip ederek kendini geliştirebiliyor.

Facebook Messenger uygulaması gün geçtikçe kullanıcılarına yeni özellik sunmaya ısrarla devam ediyor.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

Facebook Messenger'a 'Canlı Konum' Özelliği Geldi

Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

Facebook Messenger'a 2 Muhteşem Özellik Ekleniyor

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Yazar: - 07.04.2017

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