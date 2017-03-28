Facebook'un Türk Gizli Kahramanı Bilime 75 Milyon Dolar Bağışladı

Facebook’un ‘employee #4’ (4 numaralı çalışanı) lakaplı, kuruculardan sonra işe alınan ilk eleman olan Taner Halıcıoğlu, Kaliforniya Üniversitesi'nde Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü’nü açtı.

20014’te Facebook için çalışmaya başlayan Halıcıoğlu, 1996 Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümü mezunu. Veri bilimi uzmanı olan Taner Halıcıoğlu, 2009’da Facebook’tan ayrılıp Blizzard’da çalışmaya başladı. Starcraft 2 ve Diablo 3 oyunlarının yaratıcıları arasında da yer alan Halıcıoğlu, son olarak da San Diego kampüsüne 75 milyon dolarlık bağışta bulunarak Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü'nü kurarak adından söz ettirdi.

Veri toplama ve depolama, veri manipülasyonu, veri analizi ve sunumu gibi birçok alanda çalışacak olan enstitü, aynı işlemlerin yazılım, donanım ve tasarım gibi kollarında da eğitim verecek.

Taner Hacıoğlu Kimdir?

1989 – 1992 yılları arasında Kaliforniya’da bulunan Palo Alto High School’da lise eğitimini alan Halıcıoğlu, lisans eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünde tamamladı. Globalcenter, Opsware ve eBay gibi firmalarda yazılımcı olarak çalıştı. 2004’te işe girdiği Facebook’un 1 milyon kullanıcıya ulaşma başarısı arkasındaki kahramanlarından biri olan Halıcıoğlu’nun ismi ünlü sosyal medya devinin kuruluşunu anlatan David Kirkpatrick’in ‘The Facebook Effect’ (Facebook Etkisi) kitabında da yer alıyor. 2009’da Facebook’tan ayrılan başarılı veri bilimci, 2011 yılına kadar Blizzard’da çalıştı. 2009 yılından beri Kaliforniya Üniversitesi’nde çeşitli alanlarda öğretim üyesi olarak görev alan Halıcıoğlu, 2012 yılından beri Keshif Ventures ve 2015 yılından beri de Seed isimli melek yatırım şirketlerinin kurucu yöneticiliğini yapıyor ve aynı zamanda 2016’dan beri Helen Woodward Hayvan Merkezi’nin de gönüllü üyelerinden.

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