Facebook'un Yapay Zeka Destekli Yeni Sunucuları Artık 2 Kat Daha Hızlı

Facebook, Big Sur adını taşıyan yapay zeka destekli sunucularının devamı olan Big Basin adlı yeni bir sunucu tasarımını duyurdu. Yapay zeka yazılımı için geniş ağlara bağlanan bu Nvidia destekli GPU sunucuları, Facebook ürünlerinin nesne, yüz tanıma ve gerçek zamanlı metin çevirisi gerçekleştirmelerinin yanı sıra fotoğrafların ve videoların içeriğini de tanımlamalarını ve anlamalarını sağlıyor.

Big Basin'in öğrenme kabiliyeti, bir önceki modele göre yüzde 30 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, standart nöral ağı modellerinde yapılan testlere göre, bir yapay zeka sistemi tarafından kullanılan setlerini 2 kat daha artırmak için sıkıştırabiliyor.

Facebook, yakın gelecekte sunucu tasarımını halka açık yapmayı planlıyor. Rakip firmalardaki sunucu tasarım uzmanları bile yakında Big Basin şemalarını çevrimiçi yayınlandıktan sonra indirebilecek.

Facebook, yapay zeka alanına en çok yatırım yapan şirketlerden biri ve her geçen gün üzerine koyarak kendini bu alanda geliştiriyor. Hatta geçtiğimiz hafta, kullanıcıların zihinsel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını tespit etmeye çalışmak için yapay zeka destekli bir yazılım kullanacaklarını da açıklamışlardı.

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