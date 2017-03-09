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Facebook'un Yapay Zeka Destekli Yeni Sunucuları Artık 2 Kat Daha Hızlı

Facebook Yeni Sunucu

Facebook, Big Sur adını taşıyan yapay zeka destekli sunucularının devamı olan Big Basin adlı yeni bir sunucu tasarımını duyurdu. Yapay zeka yazılımı için geniş ağlara bağlanan bu Nvidia destekli GPU sunucuları, Facebook ürünlerinin nesne, yüz tanıma ve gerçek zamanlı metin çevirisi gerçekleştirmelerinin yanı sıra fotoğrafların ve videoların içeriğini de tanımlamalarını ve anlamalarını sağlıyor.

Big Basin'in öğrenme kabiliyeti, bir önceki modele göre yüzde 30 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, standart nöral ağı modellerinde yapılan testlere göre, bir yapay zeka sistemi tarafından kullanılan setlerini 2 kat daha artırmak için sıkıştırabiliyor.

Facebook, yakın gelecekte sunucu tasarımını halka açık yapmayı planlıyor. Rakip firmalardaki sunucu tasarım uzmanları bile yakında Big Basin şemalarını çevrimiçi yayınlandıktan sonra indirebilecek. 

Facebook, yapay zeka alanına en çok yatırım yapan şirketlerden biri ve her geçen gün üzerine koyarak kendini bu alanda geliştiriyor. Hatta geçtiğimiz hafta, kullanıcıların zihinsel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını tespit etmeye çalışmak için yapay zeka destekli bir yazılım kullanacaklarını da açıklamışlardı. 

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Yazar: - 09.03.2017

Facebook'un Yapay Zeka Destekli Yeni Sunucuları Artık 2 Kat Daha Hızlı İçin Yorum Yaz

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