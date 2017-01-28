Gizli eşyaları bulmaya çalışıp büyük gizemi çözmeye çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Faces of Illusion'da zorlu zamanldar sizleri bekliyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda özenle gizlenmiş nesneleri bulmaya çalışıyorsunnuz.

Piyasaya sürdüğü gizem dolu oyunlarıyla tanıdığımız Artifex Mundi, mükemmel bir oyunu daha bizlere sunuyor. Yine fantastik öğelerle ve gizemli hikayelerle donatılmış oyunda özenle gizlenmiş nesneleri bulmaca çalışıyorsunuz. Tiyatro temasında geçen oyunda mini oyunları çözmeye çalışıyor ve binlerce yıllık gizemi açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Dedektif olup genç bir kadının kaçırılma soruşturmasını üstleniyorsunuz. Hepsi özenle gizlenmiş nesneleri bularak gizemi aydınlatıyorsunuz. Oyun sırasında kendinizi hikayeye kaptırabiliyor ve saatlere oyundan kopamıyorsunuz. Bu nedenle bağımlılık etkisi oldukça yüksek bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Tabletlerinizde ve telefonlarınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda sürükleyici olaylar sizleri bekliyor. 21 farklı mini oyun, özenle gizlenmiş nesneler ve çözülmeyi bekleyen gizem sizleri bekliyor. Faces of Illusion oyununu sakın kaçırmayın.

Faces of Illusion oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.