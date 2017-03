FaceTune Memoji ile Yüzler Emoji'ye Dönüşüyor

Selfie fotoğraflarda güzel çıkmak isteyenlerin favori uygulaması FaceTune, en çok indirilenler listesinde. Cilt kusurlarını tek dokunuşla kapatma kolaylığı sunan uygulamanın geliştiricileri şimdi de Memoji isimli, yüzü emoji’ye dönüştüren eşsiz bir uygulamayla karşımıza çıkıyor.

Selfie’lerde daima güzel görünmek isteyen kişilerin en çok kullandıkları mobil uygulamalardan FaceTune’ün geiştiricileri ilginç bir çalışma ile karşımızda. İlk olarak iOS platformunda indirilebilir olan iPhone uygulaması, yüzü sihirli bir şekilde emoji’lere çeviriyor. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Skype ve daha nice sosyal ağda her gün kullanılan ifadeler, suratları kullanıcılar kendi yüzlerine uygulayabiliyor.

Emoji paylaşmak yerine emoji olmanızı sağlayan Memoji'nin kullanımı da son derece basit, pratik. Kullanıcının selfie’sini üst üste çekip çekilen görüntüleri emoji’lere dönüştürüyor uygulama. Sinirli, üzgün, cool, romantik dahil 11 adet kullanılabilir emojiyi yüze uygulanabiliyor. Bu ilginç uygulamayı denemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz:

