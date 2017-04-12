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Failure Nights Marmara Etkinliği Başlıyor

Failure Marmara Etkinliği Başlıyor

Başarısızlıkların başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inananların katıldığı global bir etkinlik olan FuckUp Nights’ın Marmara ayağı Failure Nights Marmara etkinliği başlıyor. Tamindir ekibi olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte, 4 fuckuppreneur trajikomik batış hikayelerini katılımcılarla paylaşacak.

IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek Failure Nights Marmara etkinliği 20 Nisan 2017 Perşembe saat 18:00’da başlayacak. 4 iş batırmış girişimci (fuckuppreneur) konumunda olan Daron Yöndem, Umut Gökçen Yılmaz, Recep İlkbahar ve Caner Pınarbaşı’nın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte başarısız olunan projelerin içeriğinden yapılan yanlışlara, yanlışlardan çıkarılan derslerden deneyimlere pek çok soruya yanıt olacak hikayeler paylaşılacak.

Konuşmacılar:

  • Daron Yöndem (CTO - XOMNI & Microsoft Regional Director & Azure MVP)
  • Umut Gökçen Yılmaz (Managing Director - Nomad Commerce)
  • Recep İlkbahar (Founder - Sanatbulur.com)
  • Caner Pınarbaşı (CEO - Az Bi Fikir Bulayım Gelicem AŞ)

Ücretsiz Biletinizi Hemen Alın:

Hayatta tecrübe edilen başarısızlıkların başarıya götüren bir altın anahtar olduğu (Thomas Edison'un 999 başarısız girişiminden sonra 1000. girişiminde ampulü bulmayı başarması gibi) düşüncesinde olanların buluştuğu Failure Nights Marmara etkinliğinde siz de yerinizi almak istiyorsanız, bağlantısı üzerinden ücretsiz biletinizi alabilirsiniz. Kontenjanların sınırlı olduğunu belirtelim.

Detaylı bilgi için

www.failurenightsmarmara.com

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Yazar: - 12.04.2017

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