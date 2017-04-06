Faily Tumbler, minimalist görsellere sahip refleks oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan yapımda dinozor yumurtaları için ava çıkan bir mağara adamını kontrol ediyoruz.

Dağdan aşağı doğru hızla kayarak ilerleyen karakterimizin önüne türlü engeller çıkıyor. Dinozor yumurtalarını bulmakta ısrarcı olan karakterimizin karşılaştığı lav, şelale, uçurum gibi birçok tehlike arz eden engelleri aşmasında yardımcı oluyoruz. Oyunun – kontrolümüzde olan - ana karakteri Phil Faily, diğer insanlardan farklı bir yapıda olduğundan engelleri aşması da zor oluyor. Kayarken birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

İlerledikçe yeni yetenekler kazanan ve daha da güçlenen karakterin karşılaştığı engeller son bulmuyor. Sonsuz oynanış sunan mobil oyunları seviyorsanız refleksleri ölçen Faily Tumbler’ı tavsiye ederim.