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Faily Tumbler
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Faily Tumbler

Faily Tumbler İndir Hemen İndir

127 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Faily Tumbler
Faily Tumbler
Faily Tumbler
Faily Tumbler
Faily Tumbler

Dinozor yumurtalarını almak hiç kolay olmayacak.

Erkan Calp Son güncelleme 42 dakika önce

Faily Tumbler, minimalist görsellere sahip refleks oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan yapımda dinozor yumurtaları için ava çıkan bir mağara adamını kontrol ediyoruz.

Dağdan aşağı doğru hızla kayarak ilerleyen karakterimizin önüne türlü engeller çıkıyor. Dinozor yumurtalarını bulmakta ısrarcı olan karakterimizin karşılaştığı lav, şelale, uçurum gibi birçok tehlike arz eden engelleri aşmasında yardımcı oluyoruz. Oyunun – kontrolümüzde olan - ana karakteri Phil Faily, diğer insanlardan farklı bir yapıda olduğundan engelleri aşması da zor oluyor. Kayarken birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

İlerledikçe yeni yetenekler kazanan ve daha da güçlenen karakterin karşılaştığı engeller son bulmuyor. Sonsuz oynanış sunan mobil oyunları seviyorsanız refleksleri ölçen Faily Tumbler’ı tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Spunge Games Pty Ltd
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