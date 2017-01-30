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Fairy’s Dream
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Fairy’s Dream

(Android)
Fairy’s Dream İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fairy’s Dream
Fairy’s Dream
Fairy’s Dream
Fairy’s Dream

Reflekslerinizi ölçebiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 52 dakika önce

Fairy’s Dream, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir kurguya sahip olan oyunda reflekslerinizi konuşturuyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Tek tıklama moduna sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Fairy’s Dream'de reflekslerinizi test ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabilmenize imkan sağlayan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Oynanışı oldukça basit olan oyunda karanlık ve aydınlık taraf yer alıyor. Siz ise karanlık ve aydınlık taraf ile yukarıdan düşen kristalleri eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Yukarıdan serbest düşmeye bırakılan kristalleri kendi taraflarıyla eşleştiriyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Eğer karanlık ve aydınlık taraf birleşirse oyun bitiyor ve en başa dönüyorsunuz. Bu nedenle dikkatli olmalı ve zamanlamayı iyi ayarlamalısınız.

Oldukça hoç grafiklere sahip olan oyunda işiniz çok zor. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyor ve arkadaşlarınza meydan okuyorsunuz. Oyunu sosyal medya hesaplarınıza da bağlayabiliyorsunuz.

Fairy’s Dream oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
DreamspaceGS
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