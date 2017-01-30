Fairy’s Dream, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Dikkat gerektiren bir oyun olarak karşımıza çıkan Fairy's Dream'de yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Sonsuz oyun modu şeklinde bir oynanışa sahip olan Fairy's Dream, refleksleri test eden bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışa ve bağımlılık yapıcı kurguya sahip olan oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tek dokunuş ile oynanan oyunda karanlık ve aydınlık tarafları eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Oyuna başladığınızda yukarıdan kristaller düşüyor ve parmağınızla ekrana dokunarak iki tarafı doğru yerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Sonsuz bir beceri oyunu arıyorsanız sizi meşgul edebilecek nitelikte olan Fairy's Dream, can sıkıntınızı söküp alabiliyor. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve zamanlamayı en iyi şekilde ayarlamalısınız.

Hoş grafiklere ve seslere sahip olan Fairy's Dream'ı oynamak oldukça basittir ancak yüksek skorlara ulaşmak için biraz ter dökmeniz gerekiyor. Öte yandan oyunu sosyal medya hesaplarınza bağlayarak arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz.

Fairy’s Dream oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.