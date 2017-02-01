Fake Call Prank uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda sahte gelen aramalar oluşturabilirsiniz.

Bahane bulup oradan ayrılmak istediğiniz ortamlarda ya da arkadaşlarınıza şaka yapmak istediğinizde devreye giren Fake Call Prank uygulamasıyla istediğiniz kişiden gelen sahte aramalar oluşturabilmeniz mümkün. Kişi listenizden herhangi birini seçerek ya da yeni bir kişi oluşturarak sizi sahte bir ekranla aramasını sağlayabileceğiniz uygulamada, bu adımdan sonra yapmanız gereken tek şey sahte aramanın ne zaman yapılacağını zamanlamak olacak.

Fake Call Prank, oluşturduğunuz sahte aramanın daha inandırıcı olması için önceden kaydetmiş olduğunuz bir sesi, arama esnasında otomatik olarak oynatabilmenizi de mümkün kılıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Fake Call Prank uygulamasıyla siz de arkadaşlarınızı şakalayabilir, sıkıcı ortamlardan ayrılmak için inandırıcı bir bahane sunabilirsiniz.

Özellikler: