Fake Low Battery
Fake Low Battery uygulamasıyla Android cihazlarınızda sahte bir düşük pil uyarısı ekranı oluşturabilirsiniz.
Fake Low Battery uygulamasıyla Android cihazlarınızda sahte bir düşük pil uyarısı ekranı oluşturabilirsiniz.
Telefonunuzu kullandırmak istemediğiniz birileri varsa veya çocuklarınıza telefonunuzu vermek istemiyorsanız, Fake Low Battery uygulamasıyla ikna edici bir bahane sunabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra, istediğiniz süre sonunda ve istediğiniz periyotlarda düşük pil uyarısı ekranı oluşturmanıza olanak sağlayan uygulama bu anlamda oldukça güzel düşünülmüş diyebiliriz.
Sahte düşük pil uyarısının yanında sahte gelen aramalar da oluşturabileceğiniz uygulamanın bu özelliğini de aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Sahte uyarıları devre dışı bırakmak için de uygulamaya tekrar giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.
Uygulama adımları:
- Uyarıyı göstermeden önce kaç saniye beklemeniz gerektiğini ayarlayın,
- Kaç saniyede bir uyarı gelmesini istiyorsanız ayarlayın,
- Toplamda kaç kez “düşük pil uyarısı” gösterileceğini girin,
- “düşük pil uyarısı” veya “gelen arama” özelliklerinden birini seçip Start tuşuna basın.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Maayan Hope
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