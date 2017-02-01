Fake Low Battery uygulamasıyla Android cihazlarınızda sahte bir düşük pil uyarısı ekranı oluşturabilirsiniz.

Telefonunuzu kullandırmak istemediğiniz birileri varsa veya çocuklarınıza telefonunuzu vermek istemiyorsanız, Fake Low Battery uygulamasıyla ikna edici bir bahane sunabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra, istediğiniz süre sonunda ve istediğiniz periyotlarda düşük pil uyarısı ekranı oluşturmanıza olanak sağlayan uygulama bu anlamda oldukça güzel düşünülmüş diyebiliriz.

Sahte düşük pil uyarısının yanında sahte gelen aramalar da oluşturabileceğiniz uygulamanın bu özelliğini de aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Sahte uyarıları devre dışı bırakmak için de uygulamaya tekrar giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Uygulama adımları: