?     Geri Bildirim
Fake Low Battery
TamindirMobilYardımcı AraçlarFake Low Battery - Android Için Sahte Batarya Durumu Uygulaması

Fake Low Battery

Fake Low Battery İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Fake Low Battery
Fake Low Battery
Fake Low Battery

Fake Low Battery uygulamasıyla Android cihazlarınızda sahte bir düşük pil uyarısı ekranı oluşturabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Fake Low Battery uygulamasıyla Android cihazlarınızda sahte bir düşük pil uyarısı ekranı oluşturabilirsiniz.

Telefonunuzu kullandırmak istemediğiniz birileri varsa veya çocuklarınıza telefonunuzu vermek istemiyorsanız, Fake Low Battery uygulamasıyla ikna edici bir bahane sunabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra, istediğiniz süre sonunda ve istediğiniz periyotlarda düşük pil uyarısı ekranı oluşturmanıza olanak sağlayan uygulama bu anlamda oldukça güzel düşünülmüş diyebiliriz.

Sahte düşük pil uyarısının yanında sahte gelen aramalar da oluşturabileceğiniz uygulamanın bu özelliğini de aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Sahte uyarıları devre dışı bırakmak için de uygulamaya tekrar giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Uygulama adımları:

  • Uyarıyı göstermeden önce kaç saniye beklemeniz gerektiğini ayarlayın,
  • Kaç saniyede bir uyarı gelmesini istiyorsanız ayarlayın,
  • Toplamda kaç kez “düşük pil uyarısı” gösterileceğini girin,
  • “düşük pil uyarısı” veya “gelen arama” özelliklerinden birini seçip Start tuşuna basın.

Fake Low Battery için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Maayan Hope
Fake Low Battery QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play
    Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. Adobe Flash Player
    Adobe Flash PlayerAndroid İçin Flash Uygulaması
  4. Vodafone Yanımda
    Vodafone YanımdaAndroid için Vodafone Uygulaması
  5. El Feneri
    El FeneriEl Feneri Uygulaması