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Faladdin
TamindirMobilEğlenceFaladdin - Android Için Kahve Falı Baktırma Uygulaması

Faladdin

Faladdin İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Faladdin
Faladdin
Faladdin

Faladdin uygulaması ile kahvenizi içtikten sonra size özel fal yorumunuzu Android cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Faladdin uygulaması ile kahvenizi içtikten sonra size özel fal yorumunuzu Android işletim sistemli cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

Kahve falınıza bakacak kimse yoksa, Faladdin uygulaması sizlere bambaşka bir fal deneyimi sunuyor. Kahve fincanı ve tabağın fotoğrafını çektikten sonra ad, soyad, fal konusu, ilişki durumu ve cinsiyet gibi bölümleri doldurup fal yorumunuzu ücretsiz olarak alabileceğiniz Faladdin uygulamasını istediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz.

128 ülkede hizmet veren Faladdin uygulamasında kahve fincanınız dışında, Astroloji bilgilerinizi de kullanarak yorumlarınız şekilleniyor. Yani, burcunuza göre şekillenen kahve falınız tamamen size özel olarak yorumlanmış oluyor. Sihirli bir fal deneyimi sunan Faladdin uygulamasını denemek istiyorsanız, Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Tasdelen Private Limited
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