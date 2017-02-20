Faladdin
Faladdin uygulaması ile kahvenizi içtikten sonra size özel fal yorumunuzu Android cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.
Faladdin uygulaması ile kahvenizi içtikten sonra size özel fal yorumunuzu Android işletim sistemli cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.
Kahve falınıza bakacak kimse yoksa, Faladdin uygulaması sizlere bambaşka bir fal deneyimi sunuyor. Kahve fincanı ve tabağın fotoğrafını çektikten sonra ad, soyad, fal konusu, ilişki durumu ve cinsiyet gibi bölümleri doldurup fal yorumunuzu ücretsiz olarak alabileceğiniz Faladdin uygulamasını istediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz.
128 ülkede hizmet veren Faladdin uygulamasında kahve fincanınız dışında, Astroloji bilgilerinizi de kullanarak yorumlarınız şekilleniyor. Yani, burcunuza göre şekillenen kahve falınız tamamen size özel olarak yorumlanmış oluyor. Sihirli bir fal deneyimi sunan Faladdin uygulamasını denemek istiyorsanız, Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- Tasdelen Private Limited
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