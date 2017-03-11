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Falbella
TamindirMobilEğlenceFalbella - Android Için Kahve Falı Uygulaması

Falbella

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Falbella
Falbella
Falbella
Falbella
Falbella

Falbella uygulamasıyla kahve falınızı gerçek falcılara yorumlatabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Falbella uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan kahve falınızı gerçek falcılara yorumlatabilirsiniz.

Fal bakma uygulamalarının büyük bir kısmı rastgele ve otomatik cevaplanan yorumları kullanıcılarına gönderiyor. Bu nedenle kahve falı baktırmanın hiçbir anlamı kalmıyor. İşte tam bu noktada devreye giren Falbella uygulaması, gerçek falcıların yorumlarını size en hızlı şekilde ulaştırıyor ve keyifli zaman geçirmenizde yardımcı oluyor. Kahvenizi içip, falınızı kapattıktan sonra fincan ve tabağın fotoğrafını net bir şekilde çekmeniz ve adınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve ilişki durumunuz gibi bilgileri fal yorumuna katkı sağlaması amacıyla girmeniz gerekiyor.

Isabella, Melek Abla ve Gülten Teyze gibi falcılardan dilediğinizi seçip, falınızı yorumlatabilmenize olanak sağlayan Falbella uygulaması, fal yorumunuzu kaydedebilmenizi ve arkadaşlarınıza gönderebilmenizi de sağlıyor.

Uygulama özellikleri:

  • Gerçek falcılardan size özel yorumlar,
  • Beni hatırla özelliği,
  • Giriş yaparak önceki fallarınızı görebilme,
  • Yorumlarınızı kaydedebilme ve arkadaşlarınızla paylaşabilme.

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Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Ovidos Creative
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