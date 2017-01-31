Fallout 4 Önümüzdeki Hafta En Güçlü Oyun Bilgisayarlarını Bile Zorlayacak

Bethesda, 2014 yılının sonlarında satışa sunduğu açık dünya tabanlı rol yapma oyunu Fallout 4 için önümüzdeki hafta ücretsiz olarak bir yüksek çözünürlüklü kaplama paketi yayınlayacak. Fallout 4'ün günümüz standartlarına göre halen tatmin edici bir grafik kalitesi sunduğu düşünülürse ücretsiz kaplama paketinin oyuna yeni bir boyut kazandıracağı söylenebilir. Hatırlanacağı üzere Bethesda 2011 yılında oyuncuların beğenisine sunduğu Skyrim oyununda da benzer bir yola başvurmuştu. Oyun ilk olarak standart kalitede kaplamalarla piyasaya sürülmüş, sonradan ücretsiz HD kaplama paketi yayınlanarak oyunun grafikleri geliştirilmişti.

Fallout4 için yayınlanacak yüksek çözünürlüklü kaplama paketiyle oyunu oynayabilmek için ciddi derecede güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Bethesda bu paketin sistem gereksinimlerini şu şekilde listeliyor:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 veya üst versiyonları)

- Intel Core i7 5820K işlemci

- 8 GB Nvidia GTX 1080 ekran kartı

- 8 GB RAM

- 58 GB boş depolama alanı

Eğer bilgisayarınız bu kaplama paketi ile oyunu çalıştırmakta güçlenirse paketi devre dışı bırakmanız tavsiye ediliyor, oyuncular paketi kapatmak için oyunun launcher menüsünü kullanabilecekler.

Fallout 4'ün PC sürümünün yanısıra PS4 Pro sürümü de düşünülüyor. Oyunun PS4 sürümü için yayınlanacak 1.9 yamasıyla PS4 Pro'ya özel 1440p çözünürlük seçeneği, geliştirilmiş görüş alanı ve ışık efektleri oyuna ekleniyor.

Yayınlanacak ücretiz yüksek çözünürlüklü kaplama paketi Fallout 4'ü bilgisayarınızın gerçek gücünü ölçmek için kullanabileceğiniz bir benchmark aracına dönüştürecek.

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