Fallout Shelter, Windows 10 ve Xbox One Üzerinde Oynanabiliyor!

Bethesda'nın Fallout 4 ile birlikte yayınladığı ilk mobil oyunu olan Fallout Shelter artık Windows 10 işletim sistemi üzerinde ve Xbox One oyun konsolunda da oynanabiliyor. Hatırlanacağı üzere Bethesda 2014 yılının son döneminde Fallout 4'ü tanıtarak oyun severlerin beğenisine sunmuştu. Bethesda'nın bir hayli başarılı olan açık dünya tabanlı rol yapma oyunu Fallout 4 haricinde büyük bir sürprizi daha vardı. Fallout temasını mobil cihazlara taşıyan simülasyon oyunu Fallout Shelter, Fallout 4 tanıtımı ile birlikte uygulama marketlerindeki yerini almıştı.

Fallout Shelter'da temel olarak bir nükleer felaket sonrası hayatta kalmayan insanları yönetiyorduk. Bu iş için yer altında Vault adı verilen güvenli bir sığınak inşa etmemiz, bu sığınakta yaşayacak insanları kontrol ederek onlara iş bölümü yaptırmamız ve sığınağımızı tehditlere karşı korumamız gerekiyordu. Oyun ilk olarak iOS ve Android platformlarına çıkmıştı. Sonradan Fallout Shelter PC sürümü de yayınlanmıştı. Fakat bu sürüm sadece Bethesda Launcher üzerinden çalışıyordu.

Bethesda, geçtiğimiz günlerde Fallout Shelter'ı Windows uygulama marketi üzerinde de yayınladı. Bu sayede Fallout Shelter Windows 10 üzerinde ve Xbox One üzerinde de oynanabiliyor. Yani oyunu Windows 10 bilgisayarlarınızda oynayabilmek için Bethesda Launcher'ı yükleme derdinden kurtuluyorsunuz. Ayrıca hem Xbox One oyun konsoluna hem de Windows 10 bilgisayara sahip olan oyuncular oyunu oynarken iki cihaz arasında geçiş yapabilecek ve oyuna kaldıkları yerden devam edebilecek.

Fallout Shelter Windows 10 sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıkladığınızda açılan sayfadaki alternatif indirme bağlantısını kullanarak indirebilirsiniz:

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