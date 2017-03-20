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Fantasy Escape
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Fantasy Escape

(Android)
Fantasy Escape İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fantasy Escape
Fantasy Escape
Fantasy Escape
Fantasy Escape
Fantasy Escape
Fantasy Escape
Fantasy Escape

Fantasy Escape oyunu ile kilitli kaldığınız odalardan kaçmaya çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 11 dakika önce

Fantasy Escape oyununda kilitli odalardan çıkmanız ve hayatınızı yaşamaya devam etmeniz gerekli. Fakat bu henüz mümkün değil. Çünkü etrafta çıkmanızı sağlayacak hiçbir işe yarar araç bulunmamakta. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Fantasy Escape, size ipuçlarını bulduracak.

Kaçış oyunları konusunda oldukça başarılı bir geliştirici tarafından hazırlanan Fantasy Escape, zekanızı kullanmanızı amaçlayan bir kaçış oyunudur. Fantasy Escape oyununda birbirinden farklı mekanlardan çıkmaya çalışıyorsunuz. Fakat odalardan ve farklı mekanlardan çıkış yapmanız hiç kolay olmayacak. Tüm kapılar kilitli ve sizin çıkmanızın tek yolu zekanızı kullanmanızdan geçiyor.

Hemen karamsarlığa düşmeyi bırakın ve etrafı araştırın. Etrafta işinize yarayacak farklı ipuçları mevcut. Tüm bu ipuçlarını toplamalı ve kapıyı açmanın bir yolunu bulmalısınız. Eğer akşama kadar aynı odada kalırsanız bu sizin için hiç iyi olmayacaktır.

Muhteşem grafikleri ile birlikte Fantasy Escape oyununu oynarken gerçekten heyecanlanacaksınız. Zaten kilitli mekanlardan çıkabilmek için de oyuna kendinizi kaptırmanız gerekli. Hadi ne duruyorsunuz hemen Fantasy Escape'i indirin ve tüm mekanlardan kaçmaya çalışın. Eminiz siz bu oyunu en kısa sürede bitiren kişi olacaksınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Trapped
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