Kapalı kaldığınız bir mekandan nasıl çıkarsınız? Birinin size anahtar vermesini mi beklersiniz yoksa kendi çabanızla mı çıkarsınız? Eğer ikinci seçeneği tercih edenlerdenseniz Fantasy Escape oyunu tam size göre.

iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Fantasy Escape, size odadan kaçış oyunu oynama keyfi sunuyor. Fantasy Escape oyununda farklı mekanlarda kilitli kalmış durumdasınız. Kapalı kaldığınız mekanlardan kaçabilmeniz için yapabileceğiniz tek şey zekanızı kullanmak. Etrafa iyice bakmalı ve geliştiricilerin mekanlarda sakladığı ipuçlarını bulmalısınız. İpuçlarını bulduktan sonra birleştirmeli ve en mantıklı çözüme ulaşmalısınız.

Fantasy Escape oldukça zorlu fakat bir o kadar da eğlenceli bir kaçış oyunu. Muhteşem grafikleri sayesinde Fantasy Escape oyununu oynarken hiç sıkılmayacaksınız. Yalnız oldukça başarılı şekilde saklanmış olan ipuçlarını araştırırken biraz yorulabilirsiniz. Çünkü ipuçlarını bulabilmek için iyice bakmalısınız. Ayrıca bulduğunuz tek bir ipucu sizi mahkum kaldığınız mekanlardan kurtarmaz. Bu yüzden hızlı ve dikkatli olmalısınız.

Odadan kaçış oyunlarını ve biraz da gizemi seviyorsanız Fantasy Escape tam size göre. Hadi hemen şimdi Fantasy Escape'i indirin ve gizemli odalardan kurtulun!