Farmdale, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir çiftlik kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi ürünlerinizi yetiştirebildiğiniz oyunda lezzetli yemekler hazırlıyor ve kendi dünyanızı inşa ediyorsunuz.

Kendi büyülü dünyanızı inşa edebileceğiniz harika bir simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Farmdale, ürünlerinizi yetiştirdiğiniz ve satmaya çalıştığınız bir oyundur. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bahçenizle ilgileniyor ve elde ettiğiniz mahsüllerle yemek yaparak pazarda satıyorsunuz. Oldukça eğlenceli olan Farmdale'ı mutlaka denemelisiniz. Özellikle çocukların çok seveceği bir oyun olan Farmdale ile gizemli vadileri keşfedebiliyorsunuz. Farklı hayvanları besleyebiliyor, lezzetli yemekler yapabiliyor ve gizemli tapınakları keşfedebiliyorsunuz. Onlarca farklı karakterin de yer aldığı oyunda kendinize harika bir bahçe kurabiliyorsunuz.

Grafik ve ses olarak oldukça etkileyici bir atmosferde geçen Farmdale oyununda binalar inşa edebiliyor ve geliştirmeler de yapabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda can sıkıntınız da kalmıyor. Çiftlik kurma oyunlarından zevk alıyorsanız Farmdale oyunu mutlaka telefonlarınızda olmalı. Farmdale oyununu sakın kaçırmayın.

Farmdale oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.