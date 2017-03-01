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Farmdale
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Farmdale

(iOS)
Farmdale İndir Hemen İndir

215 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Farmdale
Farmdale
Farmdale
Farmdale
Farmdale

Kendi çiftliğinizi kurabiliyor ve sevimli hayvanlarınızı yetiştirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 11 dakika önce

Farmdale, iPad'leriniz ve iPhone'larınıda oynayabileceğiniz harika bir çiftlik kurma simülasyonu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda kendi bahçenizi kuruyor ve yemekler yaparak satmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Farmdale, kendi çiftliğinizi kurabildiğiniz ve hayvanlarınızı yetiştirebildiğiniz bir oyundur. Oyunda gerçek bir çiftlik deneyimi yaşıyor ve ürünler yetiştirerek para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ayrıa sevimli hayvanlar da yetiştiriyor ve güçlerinden faydalanıyorsunuz. Son derece gerçekçi bir atmosfere sahip olan oyuna kendinizi kaptırabilir ve gerçek dünyadan kopabilirsiniz. Severek oynayabileceğiniz Farmdale'de lezzetli yemekler yapıyor ve pazarda satarak para kazanmaya da çalışıyorsunuz. Özellikle çocukların beğenerek oynayacağı Farmdale'ı sakın kaçırmayın. Onlarca farklı karakterin de yer aldığı oyunda kendinize harika bir bahçe kurabiliyorsunuz.

Son derece basit bir oynanışa ve harika atmosfere sahip olan oyunda kullanılan grafikler ve sesler de oldukça etkileyici bir şekilde karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Eğer çiftlik kurma oyunlarını seviyorsanız Farmdale'ı mutlaka denemelisiniz.

Farmdale oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Game Garden
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