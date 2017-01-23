FastKey Launcher
FastKey Launcher ile ekrana yerleştirilen klavye yardımıyla aradığınız her şeye saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.
FastKey Launcher uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızda size hız kazandıracak başarılı bir launcher uygulaması.
Cihazlarınızda onlarca uygulama ve kişi varsa, aradığınız şeye ulaşmak bazen zahmetli bir işe dönüşebiliyor. İşte bu noktada, kullanıcılara farklı bir deneyim sunan FastKey Launcher uygulaması ana ekrana bir klavye ekliyor ve bu klavye aracılığıyla aradığınız her neyse hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız sağlanıyor.
16 ms tepki süresi bulunan bu ultra hızlı launcher uygulamasında, rehberinizde yer alan kişileri de kolayca bulabiliyor ve ana ekran üzerinden doğrudan arama yapabiliyorsunuz. Tüm uygulamalara hızlı erişim sağlamanız için de klavyenin her zaman açık konumda tutulması gerekiyor.
Özellikler:
- Ultra hızlı, 16 ms tepki süresi,
- Tek bir dokunuşla kişi bulma,
- Ana ekrandan doğrudan arama özelliği,
- Tüm uygulamalara hızlı erişim için klavyeyi her zaman açık tutma.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- 100 Plus Inc
Kişiselleştirme Popülerleri
- MobogenieAndroid için Kişiselleştirme Uygulaması
- 1Mobile MarketAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi
- Clean MasterAndroid Bellek Temizleme
- Emoji KeyboardAndroid İçin Emoji Uygulaması
- ZedgeAndroid İçin Ücretsiz Duvar Kağıdı ve Zil Sesi Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı