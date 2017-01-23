FastKey Launcher uygulaması, Android işletim sistemli cihazlarınızda size hız kazandıracak başarılı bir launcher uygulaması.

Cihazlarınızda onlarca uygulama ve kişi varsa, aradığınız şeye ulaşmak bazen zahmetli bir işe dönüşebiliyor. İşte bu noktada, kullanıcılara farklı bir deneyim sunan FastKey Launcher uygulaması ana ekrana bir klavye ekliyor ve bu klavye aracılığıyla aradığınız her neyse hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız sağlanıyor.

16 ms tepki süresi bulunan bu ultra hızlı launcher uygulamasında, rehberinizde yer alan kişileri de kolayca bulabiliyor ve ana ekran üzerinden doğrudan arama yapabiliyorsunuz. Tüm uygulamalara hızlı erişim sağlamanız için de klavyenin her zaman açık konumda tutulması gerekiyor.

Özellikler: