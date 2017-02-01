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Fatch
TamindirMobilSosyal MedyaFatch - Android Için Arkadaşlık Uygulaması

Fatch

Fatch İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Fatch
Fatch
Fatch
Fatch
Fatch

Fatch uygulamasıyla yeni arkadaşlıklar kurabilir ve sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 47 dakika önce

Fatch uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan yeni arkadaşlıklar kurabilir ve sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

Arkadaş bulma uygulaması olan Fatch, yakınınızdaki kişileri size göstererek arkadaş olmanızda aracılık ediyor. Yakınınızda bulunan kişilerin profilini ve fotoğraflarını inceledikten sonra beğendiyseniz, eşleşme olmadan mesaj gönderebiliyorsunuz. Diğer uygulamaların aksine, eşleşme şartıyla sohbet etme zorunluluğunu ortadan kaldıran Fatch uygulaması profilinizi ziyaret edenleri ve beğenenleri de görebilmenize olanak sağlıyor.

Karşıdaki kişinin dikkatini çekmek istiyorsanız, ona kalp gönderebilme şansı sunan Fatch uygulamasında bazı özellikleri kullanabilmek için satın alma yapmanız gerekiyor. Bunlarla birlikte, yepyeni arkadaşlıklar kurma ve hatta sevgili bile bulmanızda büyük kolaylık sağlayan Fatch, Android cihazlar için ücretsiz olarak sunuluyor.

Özellikler

  • Eşleşme olmadan mesaj gönderme,
  • Yakındaki kişiler,
  • Profilini ziyaret edenler,
  • Sizi beğenenler,
  • Dikkat çekmek için kalp gönderme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Fatch
Fatch QR Kodu Okutarak İndir

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