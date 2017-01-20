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Fazıl Say'dan Selfie Çeken Hayranlarına Sitem

fazıl say selfie

Türkiye'nin en önemli klasik müzik yorumcularının başında gelen isimlerden biri olan piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir gönderi ile kendisi ile selfie çeken hayranlarına sitem etti.

Avusturya'da bir barda oturduğu sırada yanına gelen bir kişinin kendisi ile selfie çekmesiyle ilgili sinirlenen Fazıl Say, insanların ünlü isimleri bir obje gibi görüp, sadece fotoğraf çektirmek istediklerinden yakındı. Fotoğraf çektirdiğiniz kişiyle en azından, onun işiyle ilgili birkaç kelam edebilecek ilginizin olması gerektiğini söyleyen Say'ın resmi hesabı üzerinden yazdıkları ise şöyle:

“Merhaba bile demiyorsun. Adını bile söylemiyorsun. Ne yaptığını bilmiyoruz. Hayranım diyorsun ama konuşacak konun yok Neye hayran olduğunu da bilmiyorsun. Viyana’da bir barda rastliyorsun ve tek derdin sosyal medyana selfie koymak. Karşındaki insan ‘obje’ çünkü. Hayvanat bahçesinde bir maymun. Akvaryumda bir balık çünkü. Objeyim ben. Ünlü olunabilinir. Viyana’da üç ayda bir konser vermek ün olabilir, ama bu 20-25 yıllık muazzam bir uğraşın, bir delice çalışmanın ürünüdür. Dolayısıyla senin için ün olan şey, benim için aylar yılların fedakârlığıdır. Ve evet 9 saat provadan sonra akşam 22.30’da barda rahatsız edilmeden viskimi içmeyi tercih ederim. Sen mi??? Peki. Son bir şans… Sen de gel foto çektir kim olduğunu bile bilmeyelim. Tanışma. Etme. Adını bile telafuz etme. ‘Konsere gel’ dedim, ‘Biletler çok pahalı’ diyorsun ezbere, elindeki içkiden daha ucuz halbuki bilet fiyatı, uyduruyorsun. Vazgeçiriyorsun beni… Dün sayende yeni bir uygulamaya geçtim. Artık kendi iPhone’umla çekiyorum bu istekleri. Madem ‘obje’yim, kendi iphone’umda yedekleyeyim objeliğimi. Ve sana yüzde kaç obje sunacağımı ben belirliyebileyim. Al; %24 Fazıl. Gayet fair!!!!”

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Microsoft Selfie Android
Microsoft Selfie Android Android İçin Selfie Çekme Uygulaması

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Yazar: - 20.01.2017

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