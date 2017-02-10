FBI, Artık Google Hesaplarına Erişebilecek

Federal Araştırma Bürosu’nun (FBI) Google’ın ABD dışındaki e-posta sunucularındaki verilere erişim talebi Philadelphia Bölgesel Mahkemesi tarafından çıkarılan kararla kabul edildi. FBI, bu yöndeki talebi ile mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme tarafından çıkarılan karar doğrultusunda FBI, ABD dışındaki Gmail hesaplarının verilerini incelemeye alabilecek.

Federal Araştırma Bürosu’nun (FBI) bu talebi akıllara geçtiğimiz yılki Microsoft davasını getirdi. Geride bıraktığımız yıl FBI, benzer gerekçelerle Microsoft üzerinden Amerika Birleşik Devletleri topraklarının dışında aktarılan verilere erişim izni talep etmişti ancak Microsoft davayı temyize götürerek FBI’ın bu talebini sonuçsuz bırakmıştı. Davanın temyize götürülmesi, gizlilik yanlısı sivil toplum örgütleri tarafından olumlu karşılanmıştı ki Microsoft’un direnci sonunda kırılmış ve veriler FBI’ın erişimine açılmıştı. Aradan daha bir yıl geçmeden bu kez benzer bir durumla Google karşı karşıya geldi. Google da benzer bir tepki vererek davayı temyize götüreceğini iddia ediyor. Ancak neticenin Microsoft davasındaki gibi olması bekleniyor.

FBI’ın yabancı ülkelerdeki Gmail hesaplarının verilerine erişim izni sağlamasıyla birlikte artık Google’ın ABD dışındaki sunuculara erişimi FBI’a açılmış oldu. FBI’ın talebini kabul eden mahkeme kararına karşı dünyada ve Avrupa ülkelerinde sert bir tepki doğması bekleniyor.

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