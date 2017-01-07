FBI Bu Sefer Gerçekten Hacklendi İddiası

Birkaç gün önce FBI'ın sistemine girmeyi başardığını söyleyen CyberZeist isimli grubun yaptığı bu açıklamaya inanılmamış ve yalanlanmıştı. Bugün bir başka açıklama daha yapan hack grubu, bunun tamamen gerçek olduğunu iddia etti.

Dün yaptıkları açıklama ile FBI'ın sistemine sızdıklarını ve kimi bilgileri çaldıklarını söyleyen CyberZeist, bugün yayınladıkları başka bir açıklama ile sızıntının yüzde yüz gerçek olduğunu söyledi. Çaldıkları bilgileri karaborsaya koyduklarını ve satmaya çalıştıklarını söyleyen grup, birkaç gün sonra yaptıkları işlemleri ve çaldıkları bilgileri de içeren bir başka açıklama daha yapacaklarının da altını çizdiler.

Sızma işleminin gerçekleştiği ilk gün olması sebebiyle gerekli bilgileri açıklamayadıklarını ifade eden CyberZeist, kimliklerinin ortaya çıkma riski bulunduğu için açıklamayı ertelediklerini de söyledi. Öte yandan Plone isimli içerik yönetim sistemleri üreticisi, bütün bu açıklamların safsatadan ibaret olduğunu iddia etti. Plone, CyberZeist gibi toplulukların ellerindeki sahte bilgileri satmak için FBI gibi yüksek profillli internet sitelerini kullandığını belirtti.

100'den fazla FBI giriş adı ve şifresini çaldığını iddia eden hack grubunun iddiaları henüz doğrulanmazken, FBI'dan da buna yönelik bir açıklama gelmedi. Yine de FBI gibi yüksek güvenlikli bir sistemin bile açıklarının olması, bizim kullandığımı sistemlerin güvenliğinin ne derece zayıf olabileceğini gözler önüne seriyor.

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