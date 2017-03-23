FBI, Hareketli GIF'i Ölümcül Silah Kategorisine Aldı

Geçtiğimiz günlerde ABD'de çok ilginç bir FBI davası yaşandı. Bir adam, siber tacizde bulunduğu kurbanına gönderdiği bir GIF animasyondan dolayı "ölümcül silah" kullanmak suçundan mahkeye çıkarıldı.

Aslında davanın temeli "siber takip-taciz" ya da "stalking" adı verilen rahatsız edici davranış biçimi. Açılan mahkemede jüri ve savcı, kurbana gönderilen bir GIF dosyasının ölümcül silah olarak sınıflandırılmasında hem fikir oldular. Texas yüksek jürisi, sanık John Rivello tarafından siber tacize maruz kalan Newsweek yazarı kurban Kurt Eichenwald'ın, kendisine gönderilen bir GIF dosyası yüzünden kısmı felç geçirdiğine hükmetti.

Tweet atarak sürekli kurbanını taciz eden John Rivello, en son kurbanını FOX News programında gördükten sonra attığı GIF dosyası aslında Kurt Eichenwald'ın, Donald Trump ile yaptığı bir habere karşılık gönderilmiş. Trump'ın bir zamanlar sinir krizleri geçirip hastaneye kaldırıldığına dair yapılan bu habere tepki olarak gönderdiği GIF dosyasına "Öyle hastaneye kaldırılmaz böyle kaldırılır" benzeri bir not da yazan sanık, gerçekten muhabiri tek GIF ile hastanelik etti.

John Rivello'nun bu siber tehdidi, dünya tarihinde bir olarak kayıtlara geçti. Davada kullanılan GIF dosyası da "ölümcül silah" olarak kabul edilerek internet tarihine adını yazdırmayı başardı.

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