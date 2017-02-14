FBI Tarafından En Çok Aranan Suçluları Yakalama Fırsatı Sizi Bekliyor

ABD'nin meşhur Federal Soruşturma Bürosu (FBI) resmi bir uygulama çıkardı. FBI Wanted adını taşıyan uygulama, suçluları takip etmeye yardımcı olmaya ve masum insanları kurtarmaya yarıyor. Uygulama ayrıca, FBI.gov web sitesinde bulunmayan çeşitli arama ve filtreleme seçeneklerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve kullanıcı dostu bir arayüzde FBI tarafından yayınlanan bilgileri sağlıyor.

Uygulamayı indirdikten sonra, çeşitli suçlu profillerini gezebiliyor ve davayı takip eden saha ekibini gösteren bir harita bulabiliyorsunuz. FBI Wanted uygulamasında ayrıca, kaçak ve kayıp kişileri adlarına, takma adlarına, konumlarına veya profillerinde bulunan diğer açıklayıcı bilgilere göre arama yapmanız da mümkün. Konu veya suç kategorisine göre filtreleme de yapabildiğiniz FBI Wanted, herhangi bir suçlunun izine rastladığınızda, FBI'ı çağırmanızı ya da doğrudan saha ekibine haber vermenizi sağlayan bir sistem de bulunduruyor.

Aşağıdaki videodan uygulama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Ülkemizdeki siber suçluları polise bildirmeye yarayan sistemin bir benzerinin Amerika'da da yapılmaya başladığını görüyoruz. FBI tarafından geliştirilen bir uygulamaya ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum, fakat artık böyle bir uygulamalar olduğunu bilin.

Siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz?

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