FBI Wanted, suçluları takip etmeye yardımcı olmak ve masum insanları kurtarmak için kullanılabilen resmi bir FBI uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, FBI.gov web sitesinde bulunmayan çeşitli arama ve filtreleme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu bir arayüzde, FBI tarafından yayınlanan bilgileri bulabilirsiniz.

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, devlet ve vatandaşın daha etkileşimli olması kolaylaştı. Türkiye'de siber suçluları bildirme için bizler nasıl ihbar yolunu kullanabiliyorsak, ABD'nin meşhur Federal Soruşturma Bürosu FBI'da buna benzer bir girişime imza attı. FBI Wanted, suçluları takip etmeye yardımcı olmak ve masum insanları kurtarmak için kullanıma açıldı. Peki bu uygulamanın özellikleri neler?

FBI Wanted Özellikleri

Kaçak ve kaçıp kişileri adlarına, takma adlarına, konumlarına veya profillerinde bulunan açıklayıcı bilgilere göre arayabilme imkanı.

Arananları çeşitli kategorilere göre filtreleyebilme

Görünen kişileri FBI'a ihbar etmeye ve çevirimiçi rapor yollamaya yarayan sistem

Ana ekranı özelleştirebilme

Uygulamayı indirdikten sonra, çeşitli özetleri gezebilir ve tam suçluların tam profili için "Devamını Oku" seçeneğine dokunabilirsiniz. Her profil, davayı takip eden yerel saha ekibini gösteren bir haritaya sahip ve FBI.gov web sitesinde yer alan suçlu profillerine bir bağlantı içeriyor. Eğer uygulamayı merak ettiyseniz FBI Wanted'ı ücretsiz indirebilirsiniz.