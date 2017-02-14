FBI Wanted(Android)
Suçluları takip etmek ve izini bulmak için FBI'a yardım edin
FBI Wanted, suçluları takip etmeye yardımcı olmak ve masum insanları kurtarmak için kullanılabilen resmi bir FBI uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, FBI.gov web sitesinde bulunmayan çeşitli arama ve filtreleme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu bir arayüzde, FBI tarafından yayınlanan bilgileri bulabilirsiniz.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, devlet ve vatandaşın daha etkileşimli olması kolaylaştı. Türkiye'de siber suçluları bildirme için bizler nasıl ihbar yolunu kullanabiliyorsak, ABD'nin meşhur Federal Soruşturma Bürosu FBI'da buna benzer bir girişime imza attı. FBI Wanted, suçluları takip etmeye yardımcı olmak ve masum insanları kurtarmak için kullanıma açıldı. Peki bu uygulamanın özellikleri neler?
FBI Wanted Özellikleri
- Kaçak ve kaçıp kişileri adlarına, takma adlarına, konumlarına veya profillerinde bulunan açıklayıcı bilgilere göre arayabilme imkanı.
- Arananları çeşitli kategorilere göre filtreleyebilme
- Görünen kişileri FBI'a ihbar etmeye ve çevirimiçi rapor yollamaya yarayan sistem
- Ana ekranı özelleştirebilme
Uygulamayı indirdikten sonra, çeşitli özetleri gezebilir ve tam suçluların tam profili için "Devamını Oku" seçeneğine dokunabilirsiniz. Her profil, davayı takip eden yerel saha ekibini gösteren bir haritaya sahip ve FBI.gov web sitesinde yer alan suçlu profillerine bir bağlantı içeriyor. Eğer uygulamayı merak ettiyseniz FBI Wanted'ı ücretsiz indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- FBI
Yardımcı Araçlar Popülerleri
- Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
- AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
- Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
- PsiphonAndroid için VPN Uygulaması
- TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
FBI Wanted Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı