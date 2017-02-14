FBI Wanted(iOS)
FBI'ın suçluları yakalamasına yardımcı olmak için geliştirdiği bir uygulama
FBI Wanted, FBI tarafından aranan suçluların bulunma sürecine halkın da katılmasını sağlayan resmi bir uygulama olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlar ve iPad tabletlerden kullanılabilen bu uygulamada, kaçak ve kayıp kişileri adlarına, takma adlarına, konumlarına veya profillerinde bulunan diğer açıklayıcı bilgilere ulaşabilir ve FBI'ı eğer bir suçluya rastladığınız takdirde bilgilendirebilirsiniz.
FBI Wanted uygulaması, suçluları bulma sürecine halkı da dahil eden bir yapım olmuş. Bu sayede kabarık listenin azalması ve kişilerin bulunma sürecinin hızlandırılması amaçlanmış. FBI Wanted'a girdiğiniz zaman, kişileri dilediğiniz gibi arayabiliyorsunuz. Profilleri, değişiklik tarihine, yayın tarihine, saha ekibine, statüsüne ve konu/suç kategorisine göre sıralayıp filtrelemeniz de mümkün. Diğer yandan, bir suçlunun izine rastlarsanız FBI'ı çağıran veya doğrudan saha ekibine raporlamanızı sağlayan bir sistem de var. Kullanım açısından bakacak olursakta, ana ekranınızı, verileri görüntülemek için tercihlerinize göre özelleştirebiliyorsunuz.
Eğer bu tip bir uygulama kullanmak isterseniz FBI Wanted'ı ücretsiz indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- FBI
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